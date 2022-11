Les assureurs relèvent les défis de la durabilité sociale dans le monde, selon l'Association de Genève

ZURICH, 10 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Dans un contexte où les parties prenantes attendent de plus en plus des entreprises qu'elles aient un impact social plus important, un nouveau rapport de l'Association de Genève, The Role of Insurance in Promoting Social Sustainability (Le rôle de l'assurance dans la promotion de la durabilité sociale), souligne l'avantage social inhérent et abondant de l'assurance, qui offre une stabilité financière et une tranquillité d'esprit aux personnes et aux entreprises. l'Association de Genève estime que les assureurs contribuent à hauteur de 5 à 5,5 trilliards de dollars par an à la résilience financière mondiale par le biais des demandes d'indemnisation et des versements de prestations.

Pour faire progresser la durabilité sociale, le rapport conseille aux assureurs d'affiner leurs activités de souscription et leurs investissements à impact, ainsi que la diligence raisonnable sur les risques liés à leurs clients, bénéficiaires et opérations, des violations des droits de l'homme au biais algorithmique.

Le rapport de l'Association de Genève propose un cadre novateur permettant aux assureurs d'évaluer leur « empreinte sociale », inspiré par l'approche du Protocole sur les gaz à effet de serre en matière de divulgation des émissions de carbone :

Le champ d'application 1 concerne les impacts sociaux d'un assureur sur ses employés.

Le champ d'application 2 concerne les répercussions de l'assureur sur les collectivités.

Le champ d'application 3, de loin le plus important, concerne les impacts sociaux de l'assureur sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la prise de risque à l'investissement en passant par les services, en amont (partenaires de la chaîne de valeur) et en aval (clients et bénéficiaires d'investissements).

Jad Ariss, directeur général de l'Association de Genève, a commenté : « Il est clair que les entreprises doivent en faire plus pour promouvoir la durabilité sociale, particulièrement à la lumière des répercussions de la pandémie et de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les assureurs ont toujours été, et continueront d'être, au premier plan de ce programme ; l'essence même du secteur de l'assurance est de protéger la société, d'assurer la sécurité financière et la tranquillité d'esprit, et de soutenir la reprise après les chocs. Cela dit, les assureurs peuvent accroître leur impact dans ce domaine et doivent remédier à l'absence de mesures appropriées. Nous espérons que notre rapport servira de guide. »

L'auteur du rapport, Kai-Uwe Schanz, directeur général adjoint et directeur de la résilience socio-économique à l'Association de Genève, a déclaré : « Le rapport recommande aux assureurs d'adopter une approche à trois niveaux pour gérer la durabilité sociale. Premièrement, maximiser les impacts sociaux intrinsèquement positifs de l'assurance ; deuxièmement, protéger ces avantages en atténuant soigneusement les impacts potentiellement négatifs ; et, troisièmement, explorer les possibilités d'avantages sociaux supplémentaires commercialement viables. Sur la base de cette approche, nous pensons que les assureurs peuvent encore renforcer leur rôle en proposant des produits socialement pertinents et en s'efforçant de combler les lacunes en matière de protection. Cela est plus important que jamais, car la transition vers une économie à zéro émissions doit être socialement juste et inclusive. »

L'Association de Genève est la seule association mondiale de compagnies d'assurance ; ses membres sont des PDG de compagnies d'assurance et de réassurance. Sur la base de recherches rigoureuses menées en collaboration avec ses membres, des institutions académiques et des organisations multilatérales, l'Association de Genève étudie les principaux domaines de risque susceptibles d'avoir un impact sur le secteur de l'assurance, élabore des recommandations et fournit une plateforme permettant aux parties prenantes d'en discuter. Au total, les entreprises des membres de l'Association de Genève ont leur siège dans 26 pays du monde entier, gèrent 21 trillions de dollars d'actifs, emploient plus de 2,5 millions de personnes et protègent 2,6 milliards de personnes.

