Les ATP World Tour 250 Zhuhai Championships débuteront en septembre

La ville de Zhuhai est située sur la côte sud de la Chine, au cœur de la Région de la baie élargie économiquement dynamique, proche de Hong Kong et Macao, et elle est qualifiée depuis 2015 de « ville la plus agréable de Chine » par l'Académie chinoise des services sociaux. En octobre 2018, le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao a officiellement ouvert, rendant la ville de Zhuhai directement et facilement accessible par la route depuis Hong Kong.

Alison Lee, vice-présidente exécutive internationale de l'ATP, a déclaré : « Au nom de l'ATP, nous souhaitons la bienvenue à la ville de Zhuhai pour l'ATP World Tour de 2019. Je suis persuadée que les joueurs apprécieront leur séjour dans la ville, ainsi que le fait de jouer au sein du magnifique Centre de tennis Hengqin de Zhuhai. Nous sommes impatients de vous y retrouver en septembre prochain. »

Leon Sun, directeur du tournoi, a déclaré : « Nous sommes ravis de déplacer le tournoi à Zhuhai. Grâce à l'ouverture du nouveau pont Hong Kong-Zhuhai-Macao, il est plus facile pour les joueurs de voyager de Hong Kong à Zhuhai. En tant qu'unique tournoi mondial ATP en Chine du Sud, nous invitons chaleureusement tous les amateurs, y compris ceux de Hong Kong et Macao, à venir découvrir des matchs de tennis exceptionnels dans ce nouveau lieu moderne. Rendez-vous en septembre au Centre de tennis Hengqin de Zhuhai. »

Peter LV, directeur exécutif de Huafa Sports, promoteur et opérateur du tournoi, a déclaré : « En tant que promoteur des prochains championnats de Zhuhai, et forte de son expérience, Huafa Sports est ravie et persuadée de pouvoir présenter un événement ATP Tour de classe mondiale, en fournissant des services de haute qualité aux joueurs, responsables, sponsors et amateurs de tennis, au niveau local et au-delà. Un grand carnaval coloré sur le thème du tennis sera organisé à Zhuhai au mois de septembre. Soyez les bienvenus à Zhuhai, où nous espérons que vous vous sentirez comme chez vous.

Superbe ville côtière de Chine du Sud, Zhuhai a débuté en 2015 son effort de promotion du tennis à la fois au niveau professionnel et au niveau amateur. La ville accueille avec succès depuis 4 ans le WTA Elite Trophy Zhuhai, et s'est forgé une formidable réputation dans les opérations et la gestion d'événements, avec le solide soutien du gouvernement local et du promoteur local du tournoi, Huafa Group. Les Zhuhai Championships deviendront une nouvelle source de dynamisme pour le développement local du tennis, et certainement un événement phare du calendrier du tournoi ATP.

À propos de Huafa Group :

Fondé en 1980, Zhuhai Huafa Group s'appuie sur une histoire remontant à la création de la Zone économique spéciale de Zhuhai. Figurant parmi les deux principales entreprises d'État de Zhuhai, il s'agit du plus grand groupe global d'entreprises de la ville, et d'un conglomérat nationalement reconnu, qui figure aux classements des 500 meilleures entreprises de Chine et des 500 meilleures entreprises de services en Chine depuis plusieurs années consécutives. Huafa Group possède quatre sociétés de portefeuille cotées en bourse, à savoir Huafa Industrial Share (600325), Huajin Capital (000532), Huajin International Capital (00982) et Huaguan Technologies (871447). Basé à Zhuhai, Huafa a étendu sa présence dans plus de 50 villes de Chine continentale, parmi lesquelles Pékin, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen et Wuhan, ainsi qu'au niveau international, avec une présence à Hong Kong, Macao, San Francisco et Tel Aviv. À ce jour, Huafa a investi dans plus de 200 sociétés stratégiques de secteurs émergents, ainsi que dans plusieurs sociétés opérant dans la fabrication de haute technologie. Pour 2019, Huafa Group entend placer l'accent sur l'identification et l'exploitation de nouvelles opportunités caractérisées par leur innovation, avec pour objectif de promouvoir et mettre en œuvre stratégiquement les technologies identifiées d'une manière qui ait du sens, c'est-à-dire en assurant non seulement des bénéfices pour la société, mais également en servant le bien public. Huafa a pour objectif ultime de devenir le leader local en termes de gestion d'une entreprise rassemblant les atouts de Zhuhai sur le plan des technologies, de la finance, de la fabrication, et du développement urbain, en invoquant des stratégies d'entreprise qui s'inscrivent en phase avec les tendances mondiales.

À propos du Centre de tennis Hengqin de Zhuhai

D'une superficie de 148 000 mètres carrés, le Centre de tennis Hengqin a été conçu par POPULOUS, société de conception architecturale de classe mondiale, spécialisée dans la conception et l'élaboration de centres de tennis. La première phase du centre couvre une superficie de 61 000 mètres carrés, avec une surface au sol d'environ 28 400 mètres carrés, incluant un court central de 5 000 sièges, un court de 1 500 sièges, quatre courts de 250 sièges, et 12 courts d'entraînement en extérieur.

Plusieurs événements de tennis professionnels, parmi lesquels le WTA Elite Trophy Zhuhai, le Zhuhai Open et l'Australian Open Asia-Pacific Wildcard Play-off, ont été organisés avec succès au Centre de tennis Hengqin. À partir de 2019, le Zhuhai Championship sera également organisé au centre. En outre, le Centre de tennis Hengqin a accueilli de nombreux événements sportifs passionnants, parmi lesquels le WDC International Style Latin Dancesport, la League of Legends Demacia Cup, le Chin Woo Men MMA, ainsi que la série de compétitions d'arts martiaux de Hengqin, entre autres.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/823107/Zhuhai_Championships.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/823108/Hengqin_Tennis_Center.jpg

SOURCE Huafa Sports