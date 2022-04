LES CANAUX RAPIDES ALIMENTÉS PAR WURL ARRIVENT CHEZ LG CHANNELS

Le déploiement de la distribution est lancé sur les marchés européens

PALO ALTO, Californie, 7 avril 2022 /PRNewswire/ -- Wurl, leader mondial de la diffusion en continu, a conclu un partenariat avec LG Electronics, société innovante dans le domaine de la technologie et de l'électronique grand public, qui permettra de diffuser les chaînes FAST alimentées par Wurl sur LG Channels dans le monde entier. Wurl alimentera les chaînes FAST à l'échelle internationale tout en fournissant des services de monétisation et en optimisant les revenus de l'entreprise.

Selon les termes de l'accord, Wurl sera disponible sur tous les téléviseurs intelligents LG fabriqués à partir de 2018, y compris les téléviseurs intelligents tiers alimentés par webOS. Le déploiement mondial des chaînes FAST alimentées par Wurl a déjà commencé aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas, en Suède, en Norvège, au Danemark, en Belgique et au Luxembourg. Le déploiement sur d'autres territoires, dont le Canada, le Mexique, le Brésil, le Portugal, l'Irlande, la Finlande, l'Autriche et la Suisse, se poursuivra tout au long de l'année 2022.

LG Channels est le service de diffusion en continu gratuit exclusif de LG, qui propose une large sélection de programmes premium en direct et à la demande, notamment des films, des émissions de télévision, des journaux d'information, du sport, des programmes pour enfants, et bien plus. Grâce à déjà plus de 350 chaînes et bientôt plus encore, les propriétaires de téléviseurs LG peuvent découvrir leurs programmes préférés simplement en lançant l'application LG Channels sur la plateforme webOS de leur téléviseur LG (modèles de téléviseurs intelligents LG de 2016 à aujourd'hui).

« Les clients LG TV recherchent ce qu'il y a de mieux en matière de divertissement à domicile. Nous sommes ravis de pouvoir enrichir leur programme en élargissant considérablement le contenu disponible pour le public international grâce à ce partenariat », a déclaré Ingrid Mariotti, directrice du développement commercial chez Wurl Streamers.

À propos de Wurl

Wurl, leader mondial de la diffusion en continu, connecte plus de 1 200 chaînes de streaming des plus grandes entreprises de contenu du monde aux principaux services de streaming dans plus de 50 pays. La plateforme Wurl Network permet aux principaux studios tels que A+E Networks, AMC Networks, Bloomberg, BBC Studios, CNNi, Reuters et Sony Studios de diffuser des programmes sur les plus grandes plateformes de diffusion en continu, notamment Amazon IMDb TV, LG Channels, Roku, Samsung TV Plus, Rakuten et VIZIO, tout en optimisant la monétisation. En touchant plus de 300 millions de téléviseurs connectés dans le monde, Wurl permet aux entreprises de contenu de créer et de suivre sans difficulté la distribution mondiale des canaux linéaires de marque, des événements en direct et des programmes à la demande, afin de gérer et de monétiser leur répertoire publicitaire. Le siège social de Wurl se situe à Palo Alto, en Californie.

Pour en savoir plus sur Wurl, consultez le site Web wurl.com

