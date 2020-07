Les Cannadips SpectrumLeaf sont désormais lancés dans sept régions européennes

« Chaque région européenne a sa propre individualité en matière de réglementation et de comportement des consommateurs pour ce qui est des produits à base de CBD. C'est pourquoi il a été crucial que nous nous engagions auprès de partenaires locaux expérimentés et travaillions en étroite collaboration avec eux pour lancer Cannadips en conséquence », explique le PDG de SpectrumLeaf, Felix Sundström. « Nous pensons que la transparence et la formation sur les produits sont essentielles pour une marque comme Cannadips, en raison de son format spécifique en sachet et de la nature de notre secteur. C'est pourquoi nous partageons ouvertement en ligne les résultats de laboratoire pour chaque lot et veillons à ce que les distributeurs et les consommateurs aient accès aux informations sur l'utilisation des produits et aux FAQ. Les consommateurs de certains marchés européens qui ont déjà été activés peuvent également acheter les sachets de CBD Cannadips en ligne sur Cannadips.eu, qui est désormais disponible en anglais, suédois, allemand, italien et français », a déclaré M. Sundström.

Bien qu'inspirés à l'origine par le concept de snus (poudre de tabac humide), les sachets de CBD Cannadips sont sans tabac, sans nicotine et sans THC. Cela permet aux consommateurs de snus de passer à un produit de substitution plus sain sans changer leurs habitudes quotidiennes de prendre un sachet à usage buccal. Les adeptes actuels du CBD peuvent également faire l'expérience d'une autre possibilité entièrement naturelle, végétalienne, discrète et à action rapide. Une telle combinaison d'offres continue de susciter l'intérêt de bon nombre de points de vente au détail à proposer des Cannadips. Les exemples actuels vont de grandes chaînes comme K-Kiosk en Suisse et Circle K en Estonie, à des détaillants spécialisés plus petits à Prague et Amsterdam.

L'innovation dont fait preuve Cannadips a récemment été reconnue lors de l'exposition Hemp & CBD (Chanvre & CBD) au Royaume-Uni, où la marque de sachets de CBD a obtenu la première place pour le « meilleur produit comestible » et la deuxième place pour la « meilleure innovation ». La participation antérieure à des salons industriels et grand public par l'intermédiaire de partenaires a également été bien accueillie, les visiteurs effectuant souvent de nombreux achats sur place.

À PROPOS DE SPECTRUMLEAF

SpectrumLeaf est une société spécialisée dans la sélection et l'achat de produits à base de CBD de première qualité en fonction des besoins collectifs des clients. L'un des premiers produits à avoir été lancés par la société est Cannadips - un sachet de CBD qui se place à l'intérieur de la bouche, qui est entièrement naturel, discret et à action rapide, et fabriqué selon un processus breveté préservant les précieux composants terpéniques et flavonoïdes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1200100/Cannadips.jpg

SOURCE SpectrumLeaf Limited