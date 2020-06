Les capacités de sa chaîne logistique mondiale constituent la force du succès de Suning lors du Festival 618 du shopping de milieu d'année en Chine

Le plan « J-10 % » d'épargne monétaire de Suning ciblant les appareils électroménagers, les téléphones mobiles, les ordinateurs, les centres commerciaux et autres catégories participant aux activités subventionnées sera d'un prix en main inférieur d'au moins 10 % par rapport aux autres grandes plateformes de commerce électronique. Au cours du Festival 618 du shopping de milieu d'année, les grandes plateformes distribuent des subventions par dizaines de milliards, et il est difficile pour les consommateurs de comprendre les avantages à en retirer.

Au même moment, Suning a également lancé le plan des meilleures ventes des produits multicatégories dépendant d'avantages de prix sur la chaîne logistique et de suppléments assurés par la plateforme pour réduire les prix en bout de chaîne. « Cette année, le Festival 618 du shopping de milieu d'année ne représente pas seulement une guerre des prix : c'est aussi une guerre des services, » a déclaré Gu Wei. Il a par ailleurs expliqué que le plan de service clientèle « 1V1 » attribuera une force de service à la valeur maximale et correspondra à des services exclusifs pour chaque consommateur.

Outre ces offres concurrentielles de prix, des événements associant diverses performances constituent le deuxième centre d'intérêt du Festival. Le Super Show de Suning.com a invité de nombreuses superstars et célébrités à composer une diffusion en direct. Le spectacle avec des stars en direct a eu un impact puissant sur les ventes. En cinq heures et demie, le chiffre d'affaires a dépassé 5 milliards de renminbi, et plus de 120 millions de vues ont été enregistrées sur la plateforme.

Selon les données publiées par Suning au cours du Festival 618 du shopping de milieu d'année, l'échelle des ventes multivoies de Suning ont augmenté de 129 % et les ventes dans le nuage ont grossi de 431 %. Parmi celles-ci, Apple, Midea, Gree, Haier, Huawei, Xiaomi et les performances des ventes d'autres marques ont pulvérisé 100 millions de renminbi en à peine une heure.

La capacité mondiale de sa chaîne logistique constitue la fondation de la position concurrentielle de ses ventes. Zhang Jindong, président de Suning Holdings Group, a commenté : « Les possibilités offertes par la chaîne de valeur mondiale de Suning doivent être mises en œuvre en offrant aux utilisateurs des prix abordables et des services de haute qualité, et en veillant à procurer une expérience suprême du service. » Au Festival 618 du shopping de milieu d'année, Zhang Jindong a présenté le concept de la « guerre de la valeur » reposant sur une guerre des prix, laquelle met en avant des exigences plus élevées pour Suning. En faisant confiance aux avantages de sa chaîne de valeur mondiale, Suning peut maintenir des prix concurrentiels en même temps que des services du plus haut niveau pour établir une nouvelle norme pour la concurrence dans l'industrie.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1193046/Suning_com_Super_Show.jpg



SOURCE Suning Holdings Group