Parmi les 14 programmes existants dans le monde, le rapport a constaté que le Commonwealth de la Dominique et la Fédération de Saint-Kitts-et-Nevis sont en tête du classement de l'indice CBI 2020. La Dominique a réussi à équilibrer un traitement simple et des critères d'admissibilité plus large des personnes à charge avec une diligence raisonnable fiable et une excellente réputation globale. Pendant ce temps, Saint-Kitts-et-Nevis reste incontesté en ce qui concerne les délais de traitement et de longévité, en mettant l'accent sur un plus grand attrait pour les familles. Sa nouvelle offre d'une durée limitée — qui permet à une famille de quatre personnes d'obtenir la citoyenneté pour 150 000 dollars américains par l'intermédiaire de l'option de fonds — répond au besoin des investisseurs de trouver des solutions plus adaptées à la famille.

Comme l'année dernière, d'autres pays des Caraïbes — Grenade, Sainte-Lucie et Antigua-et-Barbuda — se joignent à la Dominique et à Saint-Kitts-et-Nevis pour occuper les cinq premières positions de l'Indice CBI de 2020. Vanuatu, Malte, Chypre, Monténégro, Turquie, Bulgarie, Autriche, Cambodge et Jordanie complètent le classement.

L'indice CBI de 2020 introduit deux nouveaux piliers — Famille et Certitude du produit — aux sept précédents et intègre les droits d'établissement dans le pilier de la Liberté de mouvement. Le pilier Famille prend en considération à quel point il est facile d'inclure les membres de la famille immédiate et élargie dans une demande initiale. La certitude du produit examine la stabilité du programme dans cinq domaines clés : la longévité, la popularité et la notoriété, la stabilité, la réputation et l'adaptabilité. Ces ajustements majeurs reflètent les changements dans le domaine de l'immigration par investissement vers une plus grande inclusion familiale et le besoin de programmes fiables. La pandémie de COVID-19 et la fermeture subséquente des frontières ont fait que de nombreux investisseurs ont accordés la priorité à la santé, la sécurité, à un environnement agréable et à l'accueil des communautés au lieu de la mobilité mondiale.

« En bloquant les voyages internationaux, la pandémie de COVID-19 a eu pour effet de rappeler aux investisseurs et au monde extérieur l'importance fondamentale du « foyer », explique le chercheur. Le foyer et la citoyenneté sont étroitement liés, car seule la citoyenneté peut donner la certitude qu'une personne pourra s'installer quelque part indéfiniment. […] Et, comme le souligne l'Indice CBI, il existe peu d'options pour obtenir une nouvelle citoyenneté qui sont aussi rapides et plus simples que la citoyenneté par investissement. »

« La crise mondiale actuelle a conduit les investisseurs à explorer d'autres options de citoyenneté et de résidence en mettant l'accent sur les soins de santé et le niveau de vie », selon Micha-Rose Emmett, PDG de CS Global Partners, une entreprise de premier rang de ce secteur et un conseiller du gouvernemental basé à Londres. Anna Brugnoli, co-responsable de la planification patrimoniale globale chez UBS, fait écho à l'appréciation de Mme Emmett. Elle ajoute que les individus les plus fortunés cherchant à se relocaliser évaluent l'efficacité avec laquelle un pays a répondu aux crises sanitaires et économiques, auxquelles les Caraïbes ont excellé. « Ce que nous entendons, c'est la question : est-ce que j'ai la bonne citoyenneté? », Mme Brugnoli a-t-elle dit à PWM.

Yuri Bender, rédacteur en chef de PWM, a déclaré : « La COVID-19 s'est révélée être un catalyseur de nombreuses tendances qu'ont constaté les équipes de services bancaires privés dans la pratique quotidienne. L'une de ces pratiques est l'utilisation des programmes de citoyenneté par l'investissement (CBI) pour aider les familles sur le plan mondial à gérer leurs structures et leurs attentes. »

À propos de l'indice CBI

Publié chaque année par Professional Wealth Management, une publication du Financial Times, l'indice CBI est la seule étude indépendante qui évalue et compare l'ensemble des programmes actifs de citoyenneté par l'investissement dans le monde. Créé en 2017 par le chercheur indépendant James McKay, fondateur de McKay Research, l'indice CBI vise à apporter une valeur ajoutée au secteur de l'immigration par l'investissement et à fournir un guide pratique et décisionnel aux personnes et aux familles qui envisagent obtenir une nouvelle citoyenneté par investissement.

