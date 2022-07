Les cartes mères GIGABYTE Z690 sont reconnues pour leur excellence en matière d'innovation d'éléments visuels

Avec leurs fortes puissances, leurs excellentes solutions thermiques, leurs possibilités d'expansion polyvalentes et leur overclocking de mémoire inédit, les cartes mères de la série Z690 AORUS gaming de GIGABYTE sont en tête en tous points de vue, offrant une base idéale pour s'associer aux processeurs Intel dernière génération. En matière d'esthétique, la famille AORUS se distingue encore dans de nombreuses compétitions, avec une série d'apparence sophistiquée et de conception moderne.

Le Red Dot Design Award a également reconnu la conception innovante de la carte mère GIGABYTE pour la troisième année consécutive. Cette année, les lauréats sont les deux cartes mères Z690 AERO à destination des créateurs. Contrairement au design conventionnel généralement sombre, les cartes mères de la série AERO blanches et épurées attirent l'œil, idéales pour des PC blancs. La technologie VisionLINK exclusive, qui combine alimentation électrique et transmission par un câble de transmission unique, peut améliorer considérablement la productivité des créateurs.

Pour célébrer le succès et la reconnaissance des cartes mères de la série Z690, GIGABYTE organise la campagne « GIGABYTE Design Week 2022 » avec un concours international. Inscrivez-vous dès maintenant et votez pour votre produit récompensé préféré pour avoir une chance de le remporter ! Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://bit.ly/DESIGNWEEK2022

SOURCE GIGABYTE