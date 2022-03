Les cartes virtuelles Genome sont désormais compatibles avec Google Pay

VILNIUS, Lituanie, 25 mars 2022 /PRNewswire/ -- Genome (UAB Maneuver), une institution de monnaie électronique basée en Lituanie, propose les services Google Pay sur ses cartes virtuelles. La fonctionnalité rapide et incontournable pour les paiements sans contact est disponible pour les propriétaires de cartes personnelles et professionnelles.

Genome a lancé ses cartes virtuelles et ses cartes Visa classiques à la fin de l'année 2021 afin d'étendre ses services financiers à un plus grand nombre de personnes. Les cartes virtuelles existent uniquement au sein du portail Genome, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas être volées ou utilisées par des tiers. Les données de la carte sont parfaitement protégées par une authentification à deux facteurs et des outils anti-fraude sophistiqués.

Les cartes virtuelles Genome ont été développées comme une alternative rapide et dépourvue de plastique aux cartes de débit traditionnelles utilisées pour les achats en ligne. Google Pay permet aux cartes d'augmenter considérablement la palette de paiements. Les clients de l'IME peuvent désormais les utiliser dans n'importe quel magasin, restaurant ou autre établissement équipé de terminaux de paiement sans contact.

« Les services Google Pay sur nos cartes virtuelles permettent à Genome de se rapprocher de son objectif de longue date, qui est de fournir à ses clients des paiements sûrs et sans contact. La numérisation des services financiers a été fortement stimulée par la pandémie, et nous sommes prêts à relever les défis qu'elle entraîne. Non seulement nous fournissons des services entièrement en ligne, mais nous offrons aux clients des cartes virtuelles adaptées aux paiements en ligne et en magasin », explique Daumantas Barauskas, PDG de Genome.

À propos de Genome

Genome est une institution de monnaie électronique agréée et supervisée par la Banque centrale de Lituanie. Genome rend l'ouverture en ligne de comptes personnels, professionnels et commerciaux rapide, simple et sûre. L'intégration et la gestion des comptes se font entièrement en ligne. Un particulier ou une entreprise peut créer un portefeuille chez Genome et ouvrir jusqu'à 15 comptes IBAN professionnels dédiés dans différentes devises : EUR, USD, GBP. Les clients peuvent échanger des devises, effectuer des transferts d'argent nationaux et internationaux, surveiller leurs finances à tout moment, et plus encore. Genome propose des cartes Visa professionnelles aux entreprises pour payer leurs employés et leurs sous-traitants dans le cadre de leurs dépenses de marketing et autres dépenses professionnelles. Quant aux particuliers, ils peuvent utiliser leurs cartes physiques et virtuelles pour leurs besoins personnels.

L'IME propose également des comptes commerciaux. Les commerçants peuvent accepter des paiements dans plus de 20 devises, et suivre et programmer les paiements à partir d'un seul tableau de bord. Les clients peuvent régler leurs achats en utilisant 40 méthodes de paiement locales alternatives, ainsi que des cartes de grand renom comme Visa et Mastercard. Les commerçants bénéficient d'un processus de paiement sécurisé, d'instruments d'analyse avancés et de transferts de masse.

Pour en savoir plus, consultez le site https://genome.eu/

SOURCE Genome