Les CBDC sont conçues pour être très stables ; la majorité des banques centrales explorent les CBDC : FMI

NEW DELHI et MUMBAI, Inde, 4 octobre 2021 /PRNewswire/ -- « Environ 80 à 100 banques centrales à travers le monde, y compris les pays du G20, explorent la monnaie numérique des banques centrales (CBDC) et sont en quelque sorte à l'étape pilote ou de test », a déclaré Tobias Adrian, conseiller financier et directeur du département des marchés monétaires et des capitaux du Fonds monétaire international, lors du Global FinTech Fest. Le Fest de trois jours, qui s'est achevé le 30 septembre, a réuni plus de 26 000 délégués de 121 pays. Décideurs, technocrates, investisseurs, fondateurs, économistes, banquiers, ont participé au Fest. L'évènement a été organisé par le National Payments Council of India ( NPCI ) et le Fintech Convergence Councill ( FCC ) et le Payments Council of India ( PCI ) de l'Internet and Mobile Association of India ( IAMAI ).

« Les CBDC sont conçues pour être très stables, stables en valeur, à faible coût de transaction et soutenues par la Banque centrale pour une confiance accrue des consommateurs, très différentes des bitcoins qui fluctuent en valeur et ressemblent davantage à un actif d'investissement », a déclaré Tobias Adrian.

Les banques centrales du monde entier se précipitent pour penser aux CBDC, car c'est très attrayant pour les banques centrales de suivre le progrès technologique. De plus, il pourrait y avoir beaucoup d'innovations dans les monnaies numériques émises par les banques centrales, en particulier sur les plates-formes de paiement et de prêt.

« Les CBDC pourraient en effet être quelque peu similaires, pas nécessairement être, aux actifs bitcoin, elles pourraient être basées sur la technologie blockchain, et elles pourraient être disponibles dans les portefeuilles. Cela dépend de la conception, qu'elle soit basée sur des systèmes de paiement existants ou en utilisant des technologies blockchain très puissantes », a indiqué Tobias Adrian.

Dans le même temps, il a averti que la cybersécurité pourrait être un défi majeur pour les CBDC. « Vous devez vous assurer que le système est résilient contre les cyberattaques. » Ce n'est pas seulement la technologie, mais le croisement de la technologie et de l'humain. Deuxièmement, les CBDC pourraient saper les banques existantes, de sorte que les banques doivent mettre à niveau leurs technologies pour être compétitives. Enfin, les téléphones portables : tous aujourd'hui n'ont pas de téléphones portables pour effectuer des transactions avec des CBDC.

En ce qui concerne les paiements transfrontaliers coûteux, Adrian a envisagé que les transferts transfrontaliers seraient beaucoup moins chers pour de petits montants de paiements. Il existe des échanges de portefeuille disponibles qui permettent de convertir le dollar américain en roupie stable, avec des frais implicites moins chers. Cependant, il y a beaucoup de discussions en cours entre les banques centrales de divers pays pour rendre les paiements transfrontaliers moins chers.

