Les centres de vente et de recherche et développement de Nexen Tire Europe déménagent à son siège social récemment ouvert en Allemagne

SÉOUL, Corée du Sud, 11 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Nexen Tire, grand fabricant mondial de pneus, a annoncé que ses centres européens de vente et de R & D en Allemagne ont emménagé dans le nouveau bâtiment de l'entreprise le 5 septembre. Les deux unités opérationnelles, qui étaient auparavant séparées, sont désormais en mesure de travailler plus étroitement et plus efficacement ensemble dans le nouveau bâtiment innovant, ce qui va créer des synergies dans différents secteurs d'activité.

En plus de la nouvelle usine de fabrication européenne entièrement automatisée en République tchèque, qui a récemment commencé les essais, le nouveau bâtiment marquera le début d'un élan plus fort de l'entreprise en matière de ventes et de R & D en Europe.

Le nouveau bâtiment écologique, construit sur une superficie de 11 000 mètres carrés, a été inspiré par les motifs des profils de pneus de l'entreprise, tandis que le violet caractéristique de Nexen Tire a ajouté des notes colorées. Les employés de Nexen Tire Europe pourront apprécier des espaces de travail modernes de salles ouvertes, conçus sous le thème de « l'interaction agile et spontanée ». Le nouveau bâtiment sera le centre d'un travail productif, créatif et mutuel et offrira un espace pour une communication et une collaboration ciblées.

« Nous sommes très heureux de présenter le nouveau siège social des ventes et de la R & D en Allemagne, où la gestion, les ventes, le marketing, la recherche et le développement travaillent de concert pour assurer une meilleure qualité des produits et services aux clients et partenaires européens », a déclaré Travis Kang, PDG de Nexen Tire. « L'agrandissement des installations de vente et de recherche et développement, ainsi que la nouvelle usine européenne en République tchèque, permettront d'accélérer les activités de Nexen Tire Europe sur le marché. »

Avec l'investissement dans le nouvel espace de travail en Allemagne, qui s'ajoute à la nouvelle usine européenne, Nexen Tire Europe prévoit de renforcer ses activités et surtout d'étendre la fourniture de pneus d'équipement d'origine (OE) aux principaux constructeurs automobiles européens. L'entreprise fournit déjà des pneus d'équipement d'origine aux plus grands constructeurs automobiles européens, tels que Porsche, Fiat, Renault, Volkswagen et aux unités Skoda Auto et SEAT de celui-ci.

À propos de Nexen Tire

Nexen Tire, fondée en 1942, est un fabricant mondial de pneus dont les bureaux principaux se trouvent à Yangsan, dans la province du Gyeongsang du Sud, et à Séoul, en Corée du Sud. Figurant parmi les fabricants de pneus qui affichent la croissance la plus rapide au monde, Nexen Tire travaille en collaboration avec 416 concessionnaires dans 136 pays du monde entier (en date d'avril 2018) et possède trois usines de production : deux en Corée (à Yangsan et Changnyeong) et une à Qingdao, en Chine. Une autre usine située à Zatec, en République tchèque, doit entrer en production en 2018. Nexen Tire fabrique des pneus destinés aux voitures de tourisme, aux SUV et aux camions légers et qui bénéficient de technologies avancées et se démarquent par l'excellence de leur conception. L'entreprise fabrique également des pneus ultra hautes performances qui reposent sur des technologies de pointe. Nexen Tire fournit des pneus d'équipement d'origine à des constructeurs automobiles internationaux dans différents pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.nexentire.com/international.

