Les centres médicaux de l'Université d'Amsterdam traitent le 1 000e patient avec le système de radiothérapie guidée par IRM, MRIdian SMART

Les centres médicaux de l'Université d'Amsterdam atteignent une étape importante du traitement tout en établissant des preuves cliniques clés sur les cancers difficiles à traiter, notamment les cancers du pancréas, de la prostate, des poumons, du foie et des reins

CLEVELAND, 23 novembre 2020 /PRNewswire/ -- ViewRay, Inc. (Nasdaq: VRAY) a annoncé aujourd'hui que l'équipe clinique des centres médicaux de l'Université d'Amsterdam (Amsterdam UMC) avait traité un millier de patients en utilisant le système MRIdian SMART (radiothérapie adaptative guidée par IRM en conditions stéréotaxiques). Amsterdam UMC continue de faire progresser la pratique de la radiothérapie d'ablation à forte dose avec MRIdian par la recherche et la publication des résultats des centres.

L'UMC d'Amsterdam a commencé à traiter les patients avec MRIdian en 2016 et a été un leader dans le traitement des cancers de la prostate, du pancréas, du poumon, du foie et des reins. Avec le système MRIdian SMART, il est possible d'administrer des doses élevées de rayonnement sur une courte période de traitement, compte tenu des capacités de visualisation du système, qui permettent d'observer les tissus mous en temps réel, et de la capacité d'adaptation quotidienne du plan. À ce jour, les chercheurs de l'Amsterdam UMC ont publié plus d'une douzaine de manuscrits sur leur expérience avec MRIdian et ont présenté plus de 50 résumés relatifs à MRIdian lors de grands congrès médicaux, qui se sont tenus dans le monde entier.

Récemment, l'UMC d'Amsterdam a publié son expérience de l'utilisation de MRIdian SMART pour le traitement du carcinome primaire à cellules rénales chez les patients à haut risque chirurgical, étant donné la capacité du système à fournir un traitement ambulatoire ablatif non invasif. Contrairement à d'autres options thérapeutiques, aucun repère de l'image n'est requis lors de l'administration du traitement par MRIdian. Après un suivi de 12 mois, on a observé une faible toxicité (aucune toxicité de grade ≥ 3) et un contrôle local élevé (95,2 %). Les résultats ont été particulièrement remarquables étant donné que la plupart des patients étaient âgés (l'âge moyen était de 78,1 ans) et que certaines tumeurs étaient assez étendues (entre 2,4 cm à 9,3 cm de diamètre ; la moyenne était de 5,6 cm).

Les résultats complets, publiés dans le numéro du 25 septembre 2020 de Cancers, sont disponibles en libre accès : https://www.mdpi.com/2072-6694/12/10/2763.

De plus, l'UMC d'Amsterdam a réalisé une étude prospective de phase 2 à un seul bras portant sur la radiothérapie stéréotaxique d'ablation ou SBRT (stereotactic body radiation therapy) avec MRIdian pour le traitement du cancer de la prostate. À l'issue d'un suivi d'un an, l'étude n'a révélé aucune toxicité de grade 3 et a mis en évidence une toxicité très faible de grade 2 chez plus de 100 patients, dont plus de la moitié présentaient un risque élevé (59,4 %). Cette étude montre une faible incidence de toxicité précoce due à l'utilisation de MRIdian SMART, et indique que le système élimine les complications éventuelles et les coûts associés aux procédures avec marqueurs implantés.

« Étant donné que MRIdian nous permet d'utiliser des marges d'incertitude plus petites et de bénéficier d'une planification adaptative quotidienne, nous estimons qu'il convient bien au traitement d'une variété de cancers difficiles à traiter pour lesquels le rayonnement à forte dose n'est généralement pas pris en considération », a déclaré le professeur Ben Slotman, FACR, FASTRO, chef du département de radio-oncologie de l'UMC d'Amsterdam. Dans le cas du cancer de la prostate en particulier, les données antérieures illustrent les défis liés à la qualité de vie auxquels les patients peuvent être confrontés après la radiothérapie, comme les symptômes intestinaux, alors que nous avons constaté une très faible incidence de toxicité précoce au niveau GI et GU dans les mesures des résultats rapportées dans notre étude sur la SBRT avec MRIdian, tant par les cliniciens que par les patients. »

Les résultats finaux ont été publiés dans le numéro du 12 juin 2020 de l'

European Urology Oncology : https://euoncology.europeanurology.com/article/S2588-9311(20)30061-4/fulltext

et les résultats préliminaires de toxicité ont été publiés dans le numéro du mois de décembre 2019 de l'

International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics : https://www.redjournal.org/article/S0360-3016(19)33640-5/fulltext

.

Actuellement, 40 systèmes MRIdian sont installés dans des hôpitaux du monde entier, où ils sont utilisés pour traiter une grande variété de tumeurs solides et font l'objet de nombreux efforts de recherche en cours. MRIdian a fait l'objet de centaines de publications évaluées par des pairs, de résumés de congrès scientifiques et de présentations. Plus de 11 000 patients ont été traités avec le MRIdian. Pour connaître la liste des centres de traitement, veuillez consulter le site : https://viewray.com/find-mridian-mri-guided-radiation-therapy/.

À propos de ViewRay

ViewRay, Inc. (Nasdaq: VRAY), conçoit, fabrique et commercialise le système de radiothérapie MRIdian. Le MRIdian repose sur un système d'imagerie par résonance magnétique (RM) haute définition exclusif, conçu dès le départ pour répondre aux défis uniques et au flux de travail clinique de la radiothérapie oncologique de pointe. Contrairement aux systèmes de RM utilisés en radiologie diagnostique, la RM haute définition du MRIdian a été conçue pour répondre à des défis spécifiques, notamment la distorsion des faisceaux, la toxicité cutanée et d'autres préoccupations qui peuvent potentiellement survenir lorsque des champs magnétiques élevés interagissent avec des faisceaux de rayonnement. ViewRay et MRIdian sont des marques déposées de ViewRay, Inc.

ViewRay est un fabricant de dispositifs médicaux et ne peut pas recommander, et ne recommande pas, de traitements spécifiques. Les résultats individuels peuvent varier. Les résultats décrits ici peuvent ne pas être prédictifs.

Conflits d'intérêts : Anna M.E. Bruynzeel a perçu des honoraires de ViewRay, Inc. qui n'ont pas été versés au titre de l'activité menée pour ces études. Elle a en outre siégé au conseil consultatif de ViewRay, Inc. Frank J. Lagerwaard et Miguel A. Palacios ont reçu des honoraires de Viewray, Inc. qui n'ont pas été versés pour l'activité menée pour ces études. Suresh Senan a reçu des subventions de recherche de ViewRay, Inc. Berend J. Slotman a reçu des subventions de recherche et des honoraires de ViewRay Inc.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A de la Private Securities Litigation Reform Act. Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives comprennent, entre autres, le taux de nouvelles commandes, de mises à niveau et d'installations, les performances opérationnelles et financières futures prévues de ViewRay, ainsi que les téléconférences de ViewRay pour discuter de ses résultats trimestriels. Les résultats réels peuvent différer de ceux prévus dans toute déclaration prospective en raison de nombreux facteurs. Ces facteurs comprennent, entre autres, la capacité à commercialiser le système MRIdian Linac, la demande pour les produits ViewRay, la capacité à convertir le carnet de commandes en recettes, le calendrier de livraison des produits ViewRay, le moment, la durée et la gravité de la récente pandémie de COVID-19 (coronavirus), y compris ses répercussions sur la demande, les opérations et nos chaînes d'approvisionnement mondiales dans l'ensemble de nos entreprises, les résultats et autres incertitudes associés aux essais cliniques, la capacité à réunir les fonds supplémentaires nécessaires pour poursuivre les plans de développement des activités et des produits de ViewRay, les incertitudes inhérentes au développement de nouveaux produits ou technologies, la concurrence dans le secteur dans lequel ViewRay opère et les conditions générales du marché. Pour une description plus détaillée des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de ceux exprimés dans ces déclarations prospectives, ainsi que des risques liés aux activités de ViewRay en général, voir les rapports actuels et futurs de ViewRay déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), y compris son rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2019 et ses rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q, tels que mis à jour périodiquement avec les autres dépôts de la société auprès de la SEC. Ces déclarations prospectives sont faites à la date du présent communiqué de presse, et ViewRay n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, ou d'actualiser les raisons pour lesquelles les résultats réels pourraient différer de ceux prévus dans les déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.

