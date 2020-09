Les chemins de fer russes, les chemins de fer biélorusses et FESCO ont organisé le premier transport de transit entièrement numérisé entre l'Asie et l'Europe

MOSCOU, 4 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Dans le cadre du projet INTERTRAN, un transport intermodal pilote de conteneurs a eu lieu le 3 septembre entre le port de Ningbo en Chine et la gare de Kolyadichi en Biélorussie, en passant par le port de Vladivostok en Russie.

Il s'agit du premier transport de conteneurs en transit entièrement numérisé entre l'Asie et l'Europe organisé par les Chemins de fer russes, les Chemins de fer biélorusses et la société de transport FESCO.

La technologie INTERTRAN a déjà été reproduite sur l'ensemble du réseau des chemins de fer russes, et plus de 6 000 conteneurs ont été transportés grâce à ce service.

Ce service a permis de réduire de quatre jours le temps nécessaire au traitement des documents de fret. Ce gain de temps a été rendu possible en utilisant des documents de transport exclusivement électroniques et des déclarations de transit et de dédouanement au format électronique.

Les effets positifs du projet INTERTRAN ont été tout particulièrement mis en évidence lors de la pandémie de COVID-19, car le traitement numérique a permis de réduire au minimum les contacts physiques pendant le transport.

Le projet INTERTRAN avait été présenté lors du 5e Forum économique oriental en septembre 2019. Ce système électronique est conçu pour développer le transport intermodal en Eurasie, réduire les formalités administratives et accélérer les interactions entre toutes les parties impliquées dans le processus de transport. Ces envois sont effectués régulièrement depuis le Japon, la Chine et la Corée du Sud.

SOURCE Russian Railways