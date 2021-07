Les chevaux peuvent vraiment voler, même s'ils ne s'appellent pas Pégase

« Voir ces chevaux arriver à l'aéroport de Haneda est un événement véritablement historique, et ce qui rend la chose encore plus spéciale, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de chevaux, mais de chevaux olympiques », a déclaré Takahashi Koji, représentant de l'aéroport international de Tokyo. « C'est une très grande soirée pour l'aéroport, et en particulier pour l'équipe du fret, et nous la considérons comme l'une des principales étapes du compte à rebours final vers les Jeux olympiques de Tokyo 2020. »

Les voyageurs du temps à quatre pattes sont tous des chevaux de dressage équestre et comprennent quelques superstars olympiques, dont Bella Rose, la jument montée par l'Allemande Isabell Werth, l'athlète équestre olympique la plus décorée de tous les temps.

Gio, le cheval de la double championne olympique Charlotte Dujardin (GBR), qui tentera de décrocher un troisième titre consécutif à Tokyo, a également atterri à Haneda en route vers le superbe site équestre de Baji Koen, propriété de la Japan Racing Association.

Les 36 passagers équins porteront le drapeau des équipes d'Autriche, de Belgique, du Danemark, d'Allemagne, de Grande-Bretagne, des Pays-Bas, du Portugal et du pays hôte, le Japon, ainsi que des chevaux individuels du Brésil, d'Estonie, de Finlande, d'Irlande et du Maroc. Et ils seront rejoints par un autre groupe de stars du dressage équestre qui s'envoleront pour Tokyo demain.

Le premier vol olympique au départ de l'Europe a vu les chevaux quitter Liège, en Belgique, où il y a même un hôtel spécial pour chevaux à l'aéroport, pour rejoindre Dubaï à bord d'un Boeing 777-F d'Emirates SkyCargo, où ils ont été ravitaillés en carburant et changés d'équipage pendant 90 minutes, avant de rejoindre Tokyo.

Du point de vue du développement durable, Emirates a mis en œuvre un certain nombre d'initiatives visant à améliorer l'efficacité du carburant et à réduire les émissions lorsque cela est possible sur le plan opérationnel, y compris son exploitation de longue date d'itinéraires flexibles en partenariat avec les fournisseurs de services de navigation aérienne afin de créer le plan de vol le plus efficace pour chaque vol. La compagnie aérienne, qui exploite l'une des flottes d'avions les plus jeunes au monde, utilise également des analyses de données avancées, l'apprentissage automatique et l'IA dans ses programmes de surveillance du carburant et de gestion du poids des avions.

Voyage en classe affaires

Les chevaux volent à deux par palette, ou écurie volante, ce qui équivaut à la classe affaires. Leur confort et leur sécurité sont assurés par des palefreniers et un vétérinaire de bord. Et, contrairement aux passagers à deux pattes, les chevaux reçoivent non seulement leurs repas en vol (y compris, bien sûr, les demandes de repas spéciaux), mais peuvent également grignoter tout au long du voyage, du foin ou de l'ensilage préfané, sauf lorsqu'ils font la sieste.

Comme ils voyagent en classe affaires, cela signifie-t-il que les chevaux ont des lits plats pour dormir ? Bien que les chevaux puissent occasionnellement s'allonger pour se reposer au soleil à la maison, ils dorment en fait debout. Ils disposent d'un dispositif appelé « appareil de retenue », qui permet aux tendons et aux ligaments de bloquer efficacement les genoux et les jarrets (dans les pattes arrière) afin qu'ils ne tombent pas pendant qu'ils s'assoupissent. Il n'y a donc pas besoin de lits plats sur le vol.

Au total, 325 chevaux seront acheminés par avion à Tokyo au cours des deux Jeux. La logistique complexe de ce transport aérien massif a été coordonnée par l'agent de transport Peden Bloodstock, qui est chargé du transport des chevaux olympiques et paralympiques depuis Rome en 1960 et qui est le partenaire officiel de la Fédération équestre internationale (FEI), organe directeur mondial du sport équestre. Peden Bloodstock est devenu le partenaire principal du prix du meilleur athlète de la FEI en 2019.

Un convoi de 11 camions ultramodernes et climatisés, appartenant à l'Association japonaise des courses de chevaux, a transporté la précieuse cargaison équine d'aujourd'hui, ainsi que 13 500 kilogrammes d'équipement, lors du transfert final de Haneda à Baji Koen, où les superstars équines ont pu s'installer dans leur village olympique des athlètes, c'est-à-dire les écuries.

« Comme tous les athlètes qui arrivent à Tokyo pour les Jeux olympiques et paralympiques, les chevaux sont affûtés et prêts à concourir sur la plus grande scène du monde sportif », a déclaré le président de la FEI, Ingmar De Vos. « Après tous les défis que le monde a dû relever, nous y sommes enfin presque et ce n'est plus qu'une question de jours avant d'entendre ces mots magiques, que les Jeux commencent ! »

Les faits du vol rapide :

18 heures 15 minutes – durée du vol de Liège à Tokyo , avec un atterrissage à Dubaï

– durée du vol de Liège à , avec un atterrissage à Dubaï Détails sur l'avion : Emirates SkyCargo Boeing 777-F (numéros de vol EK9388 LGG-DXB, EK9442 DXB-HND)

19 écuries volantes à bord

écuries volantes à bord Dimensions des écuries volantes : 317 cm long, 244 cm de large, 233 cm de haut

des écuries volantes : 317 cm long, 244 cm de large, 233 cm de haut 14-17 °Celsius – température à bord

– température à bord 36 chevaux de dressage, des équipes d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique, du Danemark, de Grande-Bretagne, des Pays-Bas, du Portugal et du pays hôte, le Japon, et des chevaux individuels du Brésil, d'Estonie, de Finlande, d'Irlande et du Maroc.

chevaux de dressage, des équipes d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique, du Danemark, de Grande-Bretagne, des Pays-Bas, du et du pays hôte, le Japon, et des chevaux individuels du Brésil, d'Estonie, de Finlande, d'Irlande et du Maroc. +/- 22 700 kgs poids total des chevaux au départ de Liège

poids total des chevaux au départ de Liège 630 kg est le poids moyen d'un cheval de dressage

est le poids moyen d'un cheval de dressage 13 500 kg d'équipement pour chevaux

d'équipement pour chevaux 12 000 kg d'aliments (sans compter les repas et les collations en vol)

d'aliments (sans compter les repas et les collations en vol) 40 litres d'eau par cheval

Informations sur le transport total durant les deux Jeux

247 - nombre total de chevaux se rendant à Tokyo pour les Jeux olympiques

- nombre total de chevaux se rendant à pour les Jeux olympiques 78 – nombre total de chevaux se rendant à Tokyo pour les Jeux paralympiques

– nombre total de chevaux se rendant à pour les Jeux paralympiques 630 kg – poids moyen d'un cheval de dressage ; 515 kg – poids moyen d'un cheval de concours complet ; 610 kg – poids moyen d'un cheval de saut d'obstacles

– poids moyen d'un cheval de dressage ; – poids moyen d'un cheval de concours complet ; – poids moyen d'un cheval de saut d'obstacles 14 – nombre total de vols de chevaux pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020

– nombre total de vols de chevaux pour les Jeux olympiques de 2020 5 – nombre total de vols de chevaux pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2020

– nombre total de vols de chevaux pour les Jeux paralympiques de 2020 100 000 kg - poids total de l'équipement des chevaux (y compris les selles, les brides, les bottes, les bandages, les tapis, le matériel de longe, les colliers de tête, les kits de pansage, les chaussures et les crampons, les brouettes et les fourches)

- poids total de l'équipement des chevaux (y compris les selles, les brides, les bottes, les bandages, les tapis, le matériel de longe, les colliers de tête, les kits de pansage, les chaussures et les crampons, les brouettes et les fourches) 60 000 kg – poids total de l'alimentation (alimentation/foin)

– poids total de l'alimentation (alimentation/foin) 185 – nombre total de trajets en camion entre l'aéroport de Haneda et le parc équestre de Baji Koen

Aéroport de Haneda (HND)

L'aéroport de Haneda a accueilli plus de 87 millions de passagers en 2018, ce qui en fait le troisième aéroport le plus fréquenté d'Asie et le quatrième au monde, après Atlanta, Pékin et Dubaï. Après son expansion en 2018, Haneda est en mesure d'accueillir 90 millions de passagers par an - sans compter les chevaux !

Avec Haneda et Narita combinés, Tokyo possède le troisième système aéroportuaire urbain le plus fréquenté au monde, après Londres et New York.

Le sport équestre à Tokyo 2020

Un nombre record de pays (50) participeront aux épreuves équestres des Jeux olympiques de Tokyo 2020 suite à l'introduction de nouveaux formats qui limitent les équipes à trois membres, ce qui signifie que plus de pays que jamais auront l'occasion de concourir sur la scène olympique.

Au total, sept pays présenteront des équipes complètes dans les trois disciplines olympiques, dont le pays hôte, le Japon. Les autres sont l'Australie, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Suède et les États-Unis d'Amérique.

Cliquez ici pour plus d'informations sur l'équitation aux Jeux olympiques.

Contenu vidéo

Les diffuseurs détenteurs de droits (RHB) : Les séquences VNR et B-roll du départ de Liège, de l'arrivée à Tokyo et du lieu de l'EQP peuvent être téléchargées sur Content+

Médias numériques/non-RHB : Les séquences VNR et B-roll (soumises aux règles d'accès aux informations du CIO) pourront être téléchargées ici (login: [email protected] password: FEI2018) à 16h JST.

Images

Les images du départ de Liège, de l'arrivée à Tokyo et du site du PQE sont disponibles dès maintenant sur le compte FEIFlickr pour un usage éditorial uniquement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1574778/Tokyo_Olympic_Equestrian_competitions.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1573262/FEI_Logo.jpg

Contact pour les médias :

Shannon Gibbons

Responsable des relations avec les médias et des opérations médiatiques de la FEI

[email protected]

+41 78 750 61 46

SOURCE FEI