Les cinq marques mondiales de Haier partageront la même scène lors de la 127e Foire de Canton où elles présenteront les dernières solutions de maison intelligente aux consommateurs du monde entier

En collaboration avec les partenaires, les clients et les utilisateurs de l'écosystème mondial de Haier, la société se prépare à inviter le public à découvrir les solutions de maison intelligente et les nombreuses fonctionnalités qu'elle a conçues dans l'idée de proposer aux utilisateurs un écosystème complet et interconnecté répondant à leurs besoins dans des domaines tels que la cuisine, l'habitat, l'habillement et les divertissements.

« Haier travaille sur les services numériques depuis des années. La Foire virtuelle de Canton est l'occasion idéale non seulement de présenter nos solutions de maison intelligente, mais aussi de nous rapprocher de nos clients », a déclaré Qingfu Zhang, vice-président de Haier Overseas Electric Appliances Corp. « Avec sa plateforme en ligne et son équipe de diffusion professionnelle, Haier souhaite transporter les participants dans une vision de l'avenir dans laquelle l'ensemble de l'écosystème de la maison intelligente est construit autour de l'internet des objets. »

Deuxième temps fort de l'exposition, les cinq marques mondiales de Haier, à savoir Haier, GE Appliances (États-Unis), Candy (Italie), AQUA (Japon) et Fisher & Paykel (Australie et Nouvelle-Zélande), seront réunies sur la même scène pour présenter un portefeuille de produits adapté aux besoins des utilisateurs de différents pays et régions.

Depuis des années, Haier et ses sous-marques se sont bâti une solide présence sur les marchés mondiaux grâce aux importantes capacités d'innovation et de R et D de la société. Haier a également fait preuve d'une grande résilience sur les marchés mondiaux malgré les difficultés économiques causées par la pandémie. Au premier trimestre 2020, Haier a conservé sa position de leader sur leur marché international en enregistrant une augmentation de 31 % de ses ventes.

« Avec nos solutions de maison intelligente et nos services localisés, nous poursuivons notre mission d'offrir aux foyers du monde entier un cadre de vie sain et respectueux de l'environnement. De la R et D et la conception aux services de fabrication et d'après-vente, Haier a adopté une approche centrée sur les clients afin de servir au mieux leurs intérêts », a déclaré Qingfu Zhang.

Fondé en avril 1989, Haier Smart Home Co., Ltd. (anciennement Qingdao Haier Co., Ltd., Shanghai : 600690) est le premier fabricant mondial d'appareils électroménagers. Le portefeuille de la société se compose de sept marques de classe mondiale : Haier, Casarte, Leader, GE Appliances aux États-Unis, Fisher & Paykel en Nouvelle-Zélande, AQUA au Japon et Candy en Italie.

Haier affiche le plus important volume de ventes au détail de gros électroménager selon le classement mondial des marques de gros électroménager 2020 d'Euromonitor International, un classement dont elle occupe la première place depuis 11 années consécutives. Haier Smart Home est également une société Fortune Global 500.

Haier Smart Home mise sur une expérience utilisateur toujours plus riche pour proposer aux consommateurs des solutions de maison intelligente, un mode de vie intelligent tous scénarios et des options de conception et d'utilisation personnalisées pour et par les utilisateurs.

