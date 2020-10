Les clients d'Assent atteignent une étape essentielle en matière de durabilité européenne

La société de gestion des données de la chaîne d'approvisionnement Assent Compliance a été la première à réussir la soumission automatisée des données à la base de données SCIP de l'Union européenne.

OTTAWA, Ontario, 26 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Assent Compliance est la première entreprise de gestion des données de la chaîne d'approvisionnement à réussir une soumission automatisée de données à la nouvelle base de données SCIP de l'Union européenne (UE) au nom d'un client.

La directive-cadre de l'UE sur les déchets, ainsi que la nouvelle exigence de déclaration à la base de données SCIP, s'inscrivent dans le cadre de la priorité que l'Europe accorde actuellement à la durabilité environnementale et économique.

« Nous sommes heureux, chez Assent, de faciliter la transition vers une économie plus durable et de contribuer à la valorisation des déchets en tant que ressource », a déclaré Andrew Waitman, PDG d'Assent. « Permettre à notre importante clientèle de répondre aux exigences de la base de données SCIP pour une économie circulaire démontre que nous sommes sur la même voie que l'avenir durable de l'Europe. »

Cependant, la transition vers une économie durable a un coût immédiat pour l'industrie. Les entreprises européennes et mondiales sont confrontées aux implications financières, logistiques et de mise en œuvre imposées par la base de données SCIP de la directive-cadre européenne sur les déchets. Selon les estimations, les entreprises européennes pourraient dépenser plus de 67 milliards d'euros par an pour satisfaire à ces nouvelles obligations de déclaration, à partir de janvier 2021.

La plateforme Assent Compliance (le logiciel d'Assent) organise, simplifie et automatise le processus très complexe du SCIP via une connexion de système à système. Sans cette solution, les entreprises doivent saisir manuellement les soumissions une à une par l'intermédiaire de l'interface de la base de données.

Raj Takhar, expert principal en la matière, conformité matérielle et signalement de produits chimiques (Europe) chez Assent, fait partie d'un groupe de travail industriel qui conseille l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) sur la base de données.

« Une approche manuelle de la soumission des données n'est tout simplement pas réalisable pour la plupart des entreprises », a déclaré M. Takhar. « Chaque pièce pourrait nécessiter des centaines, voire des milliers, de soumissions à la base de données, et certains produits comportent des milliers de pièces. Il s'agit d'informations importantes à partager, mais leur ampleur peut être écrasante à gérer sans aide. »

La solution automatisée d'Assent permettra aux entreprises d'économiser des milliers ou des millions de dollars et d'innombrables heures de gestion manuelle des données, et de réduire l'ensemble des risques liés à la chaîne d'approvisionnement, aux opérations et aux finances.

« Il s'agit de la base de données centralisée la plus large et la plus détaillée au monde pour contribuer aux objectifs de durabilité de l'Union européenne vers un environnement sans produit toxique », a déclaré M. Takhar. « Il permettra une application plus rigoureuse de la part des organismes de réglementation, tout en offrant aux investisseurs et aux organisations non gouvernementales un regard direct sur les engagements des entreprises en matière d'élimination des substances dangereuses de leurs produits. »

La solution d'Assent combine expertise et technologie pour fournir une approche holistique des exigences de la base de données SCIP, permettant aux entreprises de prendre des mesures significatives pour améliorer leur durabilité environnementale et économique sans compromettre leur activité.

