Les clients de Genome peuvent désormais utiliser Apple Pay

VILNIUS, Lituanie, 23 juin 2022 /PRNewswire/ -- Genome (UAB Maneuver), un organisme de services de monnaie électronique basé en Lituanie, propose aujourd'hui les services d'Apple Pay, un moyen de paiement sécurisé qui évite aux clients de présenter leur carte de paiement à autrui, de toucher des boutons ou d'échanger des espèces. Désormais, tous les clients qui possèdent un iPhone, un iPad ou une Apple Watch peuvent effectuer des paiements sans contact via leur compte Genome.

Cette fonctionnalité permet de réaliser des paiements avec Apple Pay depuis les cartes Genome hors ligne et en ligne partout où les paiements Apple Pay sont acceptés. Toutes les cartes Genome peuvent être ajoutées à Apple Wallet pour assurer aux clients un niveau de sécurité supplémentaire, leur permettant de payer grâce à la reconnaissance faciale ou tactile. Les clients peuvent également utiliser Apple Pay sur un ordinateur Mac afin de rendre les achats plus rapides et plus pratiques dans les applications ou sur le navigateur Web Safari. Cela leur évite de créer des comptes ou de saisir leurs informations d'expédition et de facturation plusieurs fois.

Pour savoir comment ajouter une carte Genome à Apple Wallet, consultez la page sur Apple Pay de Genome.

« Nous avançons un peu plus dans la réalisation de l'objectif de longue date de Genome, qui est de fournir à nos clients des paiements sans contact sécurisés. Je suis ravi d'annoncer qu'Apple Pay est désormais disponible pour nos clients. Nos clients peuvent à présent bénéficier de la confidentialité, de la sécurité et de la rapidité d'Apple Pay lorsqu'ils effectuent des paiements sur leurs appareils Apple de tous les jours », a déclaré Daumantas Barauskas, PDG de Genome.

À propos de Genome

Genome est une institution de monnaie électronique agréée et supervisée par la Banque centrale de Lituanie. Genome rend l'ouverture en ligne de comptes personnels, professionnels et commerciaux rapide, simple et sûre. L'intégration et la gestion des comptes se font entièrement en ligne. Un particulier ou une entreprise peut créer un portefeuille chez Genome et ouvrir jusqu'à 15 comptes IBAN professionnels dédiés dans différentes devises : EUR, USD, GBP. Les clients peuvent échanger des devises, effectuer des transferts d'argent nationaux et internationaux, surveiller leurs finances à tout moment, et plus encore. Genome propose des cartes Visa professionnelles aux entreprises pour payer leurs employés et leurs sous-traitants dans le cadre de leurs dépenses de marketing et autres dépenses professionnelles. Quant aux particuliers, ils peuvent utiliser leurs cartes physiques et virtuelles pour leurs besoins personnels.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web de Genome

SOURCE Genome