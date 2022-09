Les cocktails élaborés à base d'huiles d'olive vierge extra d'Espagne triomphent à Paris

PARIS, September 21, 2018 /PRNewswire/ --

La compagnie aérienne Iberia et les huiles d'olive d'Espagne continuent de collaborer afin de promouvoir l'or liquide et le rapprocher des consommateurs du monde entier

Les huiles d'olive d'Espagne continuent de voler à bord des avions d'Iberia aux quatre coins du monde. La compagnie aérienne la plus ponctuelle en 2017 continue de transporter les bienfaits de l'un des piliers phares de l'alimentation méditerranéenne aux consommateurs du monde entier. À cette occasion, les huiles d'olive d'Espagne ont été présentes lors du lancement de la nouvelle image et des nouveaux services de la compagnie aérienne à l'hôtel d'Évreux à Paris. Cet événement a réuni des informateurs, des prescripteurs, des clients et des professionnels du tourisme français de renom, qui ont eu l'occasion de constater la polyvalence des huiles d'olive vierge extra d'Espagne en tant qu'ingrédient innovant pour la réalisation de cocktails d'avant-garde.

L'événement, qui a également accueilli le président d'Iberia Luis Gallego et Marco Sansavini, directeur général commercial et de clients de la compagnie, a permis de présenter les nouveaux avions et services de la compagnie aérienne espagnole. Cette nouvelle offre concerne également son offre gastronomique, qui repose naturellement sur l'aliment qui triomphe dans le monde entier : les huiles d'olive d'Espagne.

Des cocktails à base d'huile d'olive vierge extra, la nouvelle mode

La soirée qui s'est déroulée à l'Hôtel d'Évreux a également été l'occasion de montrer comment il est possible de savourer l'arôme et le goût de notre immense gamme d'huile d'olive vierge extra dans un cocktail. À cette occasion, l'huile a également apporté une touche de couleur et des textures, en prolongeant la saveur en bouche, ce qui n'a pas échappé aux invités qui ont dégusté des cocktails comme le Margarita with Hojiblanca, Virgin Mary with Picual, Gin Tonic with Arbequina et San Francisco with Cornicabra.

L'organisation interprofessionnelle à but non lucratif qui accueille toutes les entités adhérentes représentatives du secteur de l'huile d'olive d'Espagne

a pour objet principal la diffusion du produit dans le monde entier à travers sa marque promotionnelle : huiles d'olive d'Espagne. Elle développe depuis près de dix ans des campagnes de promotion pour rapprocher le produit aux consommateurs des cinq continents. Ces campagnes travaillent fondamentalement sur l'identification de l'origine Espagne, en tant que leader mondial en termes de qualité et de quantité d'huile d'olive produite et commercialisée.

