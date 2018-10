Les commerçants du monde entier optimisent leurs services pendant la Semaine d'or afin de valoriser l'expérience des touristes chinois

SHANGHAI, 5 octobre 2018 /PRNewswire/ -- L'Académie chinoise du tourisme estime qu'à l'occasion des vacances de la Journée nationale de la Chine cette année, 7 millions de touristes se rendront à l'étranger, ceci représentant un nouveau sommet record. Ces vacances sont devenues une Semaine d'or à l'échelle mondiale, ce qui attire l'attention des médias et des commerces à l'étranger. Le site web de Forbes a récemment révélé que les préférences des touristes chinois pour ce qui est de l'expérience, de la consommation et de l'hébergement vont remodeler l'industrie mondiale du tourisme. Les entreprises étrangères devraient savoir ce que veulent les touristes chinois, par exemple que leur outil favori de paiement est UnionPay.

D'après les données d'UnionPay International, plus de 25 millions de commerçants en dehors de la Chine continentale à l'heure actuelle acceptent les cartes UnionPay. Avec un nombre d'utilisateurs de l'app UnionPay dépassant 80 millions, les commerces considèrent que la prise en charge de l'app UnionPay est une façon d'accueillir les touristes chinois. Les services de paiement mobile d'UnionPay à ce jour couvrent 41 pays et régions. Au cours des trois premiers jours de la Semaine d'or, le volume de transactions par UnionPay Mobile QuickPass et UnionPay QR Code Payment en dehors de la Chine continentale a doublé d'une année sur l'autre.

UnionPay QR Code Payment a été lancé immédiatement avant le festival ayant lieu dans le magasin d'articles ménagers Pricerite à Hong Kong où de nombreux utilisateurs de l'app UnionPay provenant de Hong Kong, de Macao et de Chine continentale ont pu bénéficier de l'expérience du service au cours de ces derniers jours. Du 1er au 3 octobre, les touristes de Chine continentale visitant Hong Kong et Macao ont fréquemment fait appel aux services mobiles de paiement d'UnionPay. Le volume de telles transactions a augmenté de près de 100 %. En Nouvelle-Zélande, le volume de transactions par UnionPay Mobile QuickPass a augmenté de presque cinq fois d'une année sur l'autre. Brett Ashley, directeur général de Countdown Supermarket qui est la plus grande chaîne locale de supermarchés, a indiqué que les 181 magasins de Countdown y facilitent le shopping des clients chinois, car ils acceptent tous UnionPay Mobile QuickPass.

Au cours de la Semaine d'or, près de 20 000 commerces de 25 pays et régions autour du globe offrent jusqu'à 30 % de remise aux détenteurs de cartes UnionPay, ceci couvrant des destinations populaires comme Hong Kong, le Japon, l'Asie du Sud-Est, les États-Unis, l'Australie, l'Europe et la Russie. En réponse à la croissance rapide de la demande du grand public pour la restauration, le divertissement, le transport et autres expériences lors des voyages à l'étranger, presque la moitié des commerces participant à cette campagne font partie de cette catégorie d'activités. Les détenteurs de cartes UnionPay peuvent bénéficier de remises lorsqu'ils visitent le British Museum, le Metropolitan Museum à New York, le spectacle des 'Ailes du temps' de Singapour et autres programmes spéciaux de divertissement. Les détenteurs de carte qui sont aussi des gourmets peuvent profiter d'avantages et de remises dans plus de 10 restaurants étoilés au Guide Michelin à Hong Kong, Kyoto et Londres entre autres.