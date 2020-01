Les commerçants internationaux discutent des paiements européens à la MPE 2020 de Berlin

Lors de sa première édition il y a 13 ans, l'événement, qui s'appelait à l'époque Forum européen sur l'acquisition de cartes, prônait l'adoption des cartes de paiement. En 2011, l'événement a été renommé Conférence MPE (Merchant Payments Ecosystem) pour mieux refléter les nouveaux modes de paiement et le développement de moyens de paiement alternatifs.

Les nouvelles habitudes de règlement des clients entraînent de nombreuses difficultés pour les commerçants et les prestataires de paiement. Comme le souligne le résultat d'un récent rapport MPE 2020, « Fournir au client une expérience impeccable est devenu primordial, mais aussi plus complexe. Les prestataires de paiement se doivent d'être à l'écoute des clients afin de leur apporter une expérience de paiement uniformisée et adaptée à leurs besoins. Les commerçants pourront très clairement faire entendre leur voix lors de la MPE 2020 », explique Andy Ivanis, co-PDG et directeur des ventes et de l'engagement clients chez Empiria Group, l'organisateur des conférences MPE.

Grâce à son programme conçu spécialement pour eux, la MPE 2020 accueille plus de 300 commerçants représentant plus de 150 marques internationales : Booking.com, Adidas, HUGO BOSS, EasyJet, Expedia.com, BMW, Spotify, Porsche, Gett, Sweet Inn, The New York Times, IKEA, Omio, etc.

À la MPE 2020, la plus grande conférence européenne sur les paiements marchands (à Berlin du 18 au 20 février), plus de 140 intervenants d'influence viendront présenter leur point de vue unique sur :

Les dispositions que prennent les prestataires de paiement pour aider les commerçants à offrir une expérience d'achat harmonieuse ; et

Les défis que représente, pour les commerçants et les prestataires de paiement, l'évolution des paiements.

L'un des intervenants à la MPE 2020, Rory O'Neill, directeur produits et marketing chez le prestataire de paiements internationaux et sponsor platinum Planet déclare :

« Les paiements internationaux connaissent une évolution rapide grâce à la technologie numérique porteuse d'innovations considérables qui fournissent à la clientèle internationale des expériences exceptionnelles et intenses. Outre les difficultés que rencontrent les magasins de détail des rues commerçantes en termes de ventes, les commerçants subissent une pression grandissante qui les force à s'adapter et à évoluer dans le sens de cette nouvelle normalité.

Plus grand événement de ce type, la conférence Merchant Payments Ecosystem rassemble des esprits parmi les plus influents et les plus visionnaires du secteur pour pousser à davantage d'innovation. Vu le calibre des délégués à la MPE, nous serons ravis de discuter des modalités d'adoption, par les commerçants, des paiements internationaux, et de la manière dont ils pourront utiliser le paysage numérique pour augmenter la fréquentation et les ventes, et ainsi capter une part plus importante des dépenses internationales. »

Avenir de l'acquisition de cartes, paiements marchands, DSP2 (directive sur les services de paiement 2), paiements Open banking, nouveaux modèles de gestion et technologies d'aide au commerce et aux paiements : tels sont les thèmes qui seront abordés à la MPE 2020 de Berlin, du 18 au 20 février.

À propos de MPE :

Merchant Payments Ecosystem (MPE) est la plus importante conférence-salon et communauté d'Europe consacrée à l'acquisition de cartes, aux moyens de paiement alternatifs, aux services de paiement, aux points de vente, à l'acceptation de paiements mobiles et en ligne.

L'écosystème MPE relie plus de 1250 commerçants, acquéreurs, PSP, organismes de traitement des paiements, procédés, régulateurs, passerelles, fournisseurs de solutions matérielles et logicielles sur les points de vente et FinTechs (technologies financières) novatrices.

À propos de Planet

Planet est un prestataire de services et de technologies de paiements internationaux qui aide les entreprises à dépasser les attentes de leurs clients du monde entier. Avec plus de 1 500 experts dans 64 marchés, Planet crée des expériences exceptionnelles de paiement et de service pour 400 000 commerçants et plus de 100 banques partenaires sur cinq continents. Planet fait également partie du portefeuille Eurazeo de sociétés en pleine croissance.

