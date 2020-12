Les conducteurs prennent la route avec Lassa Snoways 4 dans des conditions hivernales difficiles

Ayant prouvé son succès lors des tests TUV SUD, Lassa Snoways 4 offre des performances supérieures à celles de ses concurrents en matière de freinage sur sol mouillé, d'aquaplanage et d'adhérence latérale sur sol mouillé sans compromettre ses performances sur neige et sur sol sec. Grâce à la nouvelle structure des motifs avec de multiples rainures inclinées et des lamelles tridimensionnelles, il offre désormais de meilleures performances sur sol mouillé et sur neige que les motifs précédents.