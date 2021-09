Les consommables Pantum d'origine : Un excellent choix pour vos impressions

De manière générale, la durée de vie des imprimantes laser, dont les caractéristiques exceptionnelles sont la durabilité et la stabilité, est de 5 à 10 ans. Les utilisateurs qui souhaitent optimiser la protection de leur imprimante laser auraient avantage à utiliser les consommables d'origine, car la cartouche non originale a tendance à user l'imprimante.

En tant que marque qui conçoit, fabrique et vend des imprimantes laser et des cartouches de toner dans le monde entier, Pantum permet aux utilisateurs de choisir des consommables d'origine dont la qualité est garantie, et qui offrent la plus grande capacité d'adaptation à leurs propres imprimantes Pantum.

La qualité d'impression des consommables Pantum d'origine est excellente, offrant des travaux d'impression plus clairs et délicats et garantissant des résultats d'impression supérieurs. Cela est dû à l'utilisation d'un toner de première qualité, de matériaux de haute qualité et de technologies sophistiquées dans le but de garantir un rendement plus stable, lequel ne sera pas affecté par le transport, l'entreposage et l'utilisation dans différentes températures ou conditions d'humidité. En même temps, le joint étanche qui réduit efficacement les fuites de poudre et de poussière permettra de prévenir les dommages causés à la machine par la poudre résiduelle, de maximiser le prolongement de la durée de vie de la machine et d'éliminer les conséquences négatives de la poudre pour les utilisateurs.

De plus, le recours aux consommables d'origine permettra aux utilisateurs de profiter d'un service après-vente officiel plus fiable. Cela offre un maximum de commodité et élimine les coûts d'entretien de l'imprimante.

Parmi les différents types de consommables Pantum d'origine, les plus couramment utilisés sont les séries P210 et TL-410. L'ancienne série P210, d'une capacité de 1 600 pages, est une cartouche tout-en-un facile à remplacer. Elle s'applique aux imprimantes Simple & Smart et Infinite conçues pour les petits bureaux et bureaux à domicile et les utilisateurs à domicile. La plus récente, la série TL-410, qui offre une unité d'impression et un tambour distincts, est plus écologique et rentable. Son tambour d'une capacité de 12 000 pages, et sa cartouche de toner d'une capacité plus diversifiée de 1 500, 3 000 ou 6 000 pages conviennent aux imprimantes de la série 4S qui sont souvent utilisées par les entreprises et les gouvernements.

À propos de Pantum

Fondé en 2010, Pantum est un fabricant d'imprimantes qui propose des imprimantes, des supports d'impression ainsi que des solutions et des services d'impression. L'entreprise a commencé à étendre ses activités à l'étranger en 2011 et est aujourd'hui présente dans de nombreux pays de partout dans le monde. Avec sa technologie brevetée, Pantum entend répondre aux besoins d'impression en constante évolution en offrant des produits économiques, conviviaux et écoénergétiques ainsi que des solutions d'impression fiables. Aujourd'hui, Pantum offre également une plus grande valeur à ses clients grâce à ses produits rentables et à ses services haut de gamme.

Renseignements :

Russie

Courriel : [email protected]

Europe

Jack Hao

Gestionnaire principal des opérations, Europe

Téléphone : +86 15916279793

Courriel : [email protected]

Asie-Pacifique et Amérique du Nord

Kyan Liao

Directeur commercial régional

Téléphone : +86 13570615281

Courriel : [email protected]

