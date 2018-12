Les consommateurs s'inquiètent et les pays tâtonnent dans leur réponse au problème de l'utilisation mondiale du plastique

Les substituts aux sacs en plastique entraînent une empreinte carbone plus importante

Les sacs en plastique compostables ne peuvent se décomposer dans des sites d'enfouissement des déchets ou dans la nature et doivent être séparés et chauffés dans une installation industrielle. La plupart des bioplastiques présentent les mêmes risques environnementaux et une plus grande empreinte carbone.

Des études montrent que fabriquer et transporter des bouteilles en verre utilise près de cinq fois plus d'énergie.

La production de sacs en papier, considérée comme un choix plus écologique par beaucoup, produit plus de pollution de l'air que la production de sacs en plastique.

L'état d'esprit a une influence sur les habitudes de recyclage

Une récente recherche montre que l'humeur d'une communauté peut influencer les taux de recyclage. Le poids moyen de recyclage sur un campus américain était près de 50 pour cent supérieur après une victoire de l'équipe de basket-ball universitaire en comparaison du chiffre suivant une défaite ou un match nul. Les jours de pluie, la masse totale de recyclage de déchets ménagers collectée dans un arrondissement de Londres a baissé d'un kilogramme pour chaque millimètre de précipitation.

Les microplastiques sont partout

Moins présentes dans le discours concernant le plastique, il existe cependant des questions qui émergent relatives à la pollution due aux microplastiques dans la nourriture, l'air, le sol et l'eau, ainsi que la sécurité des additifs chimiques dans les emballages alimentaires en plastique.

