Les corrections PPP globales Rx Networks™ TruePoint.io™ Global PPP passent à la quadruple constellation

TruePoint.io propose des corrections PPP globales pour les constellations GNSS GPS, GLONASS, Galileo et BeiDou. Les chipsets GNSS multi-constellation du marché de masse peuvent désormais augmenter la précision de toutes leurs mesures satellitaires et exploiter pleinement leurs capacités de positionnement grâce à la prise en charge de la quadruple constellation. Les appareils grand public peuvent désormais atteindre une précision de 50 cm en utilisant les services de Rx Networks pour toutes les constellations GPS, GLONASS, Galileo et BeiDou. D'autres applications IoT et d'infrastructure qui ne nécessitent pas un positionnement en temps réel peuvent réaliser une précision de 10 cm dans une variété d'environnements. La capacité de correction multi-constellation ouvre de nouvelles possibilités et de nouveaux cas d'utilisation pour le récepteur connecté. TruePoint.io reste omniprésent et aussi flexible que possible pour les puces GNSS en utilisant les formats standard de l'industrie, et est également réceptif aux services d'intégration personnalisés pour des scénarios d'utilisation uniques. En offrant des services PPP et d'autres services de haute précision dans une variété de normes de données, TruePoint.io permet aux fournisseurs de télécommunications d'adopter une approche simple pour intégrer des services de haute précision qui apportent plus de valeur à leurs appareils clients, et favorise le développement de nouveaux cas d'utilisation passionnants.