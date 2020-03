Les débuts éblouissants de l'UNI-T de Changan Automobile, avec un design étonnant et une technologie hautement intelligente

CHONGQING, Chine, 20 mars 2020 /PRNewswire/ -- Il y a peu, le nouveau modèle UNI-T de Changan Automobile, constructeur automobile basé en Chine, a été officiellement présenté en première mondiale. Ce modèle, doté de plusieurs technologies futuristes associées à une allure unique et avant-gardiste, a suscité de vifs débats du fait de son système de véhicule intelligent avec puce IA et de son système de conduite autonome de niveau 3, qui témoignent du choix du constructeur automobile de faire appel à des technologies d'avenir et d'offrir aux consommateurs une expérience de conduite supérieure et plus intelligente.

Le Changan UNI-T a stupéfié le secteur automobile dès son lancement en direct. En termes d'esthétique, l'UNI-T transcende les limites traditionnelles de l'apparence et des sensations, avec un design « avant-gardiste » enthousiasmant pour l'avant du véhicule pourvu d'une calandre sans bordure. L'aspect diamant et la forme trapézoïdale de la partie avant représentent le concept de base autour duquel se développe la silhouette de l'ensemble du véhicule, formant un tout intégré. Les poignées des portières avant et arrière sont invisibles et se fondent parfaitement dans le mouvement et la tension de la courbe de la carrosserie, et l'aile arrière en forme de V présente un design accrocheur qui combine esthétique et fonctionnalité.

Le Changan UNI-T équilibre également les technologies grâce à la sobriété de la conception intérieure. Le double écran tactile haute définition intégré de 10,25 pouces, allié à la simplicité de la configuration des boutons et de la ligne de commande centrale intelligente, offre une interface esthétiquement agréable pour l'utilisation du véhicule. Le levier de vitesse horizontal, calqué sur celui des vaisseaux spatiaux du futur, lui confère un style scientifique absolu assorti de principes avancés.

Le système de véhicule intelligent du Changan UNI-T, équipé d'une puce IA couplée à un système de reconnaissance de la fatigue et des traits du visage du conducteur, permet une interaction humain-ordinateur plus précise, plus efficace et plus confortable. Fondé sur une compréhension approfondie des attentes du conducteur, ce système offre à chacun une impression de science-fiction futuriste, qui plaira aux jeunes consommateurs de la nouvelle génération.

Une fois la conduite autonome devenue réalité en Chine, Changan entend intégrer pleinement le système de conduite autonome de niveau 3 au modèle UNI-T et ouvrir ainsi la voie à la technologie intelligente dans le secteur automobile en Chine.

Le Changan UNI-T, l'un des SUV les plus intelligents et les plus avancés au niveau technologique sur les marchés automobiles chinois, devrait se révéler très populaire auprès des jeunes consommateurs.

