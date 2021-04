Les designers de GWM décodent les secrets de conception des nouveaux modèles dévoilés au salon de l'automobile de Shanghai 2021

Lors de cette exposition, GWM a lancé une nouvelle marque - TANK. Avec les marques déjà existantes, GWM devient le constructeur automobile qui possède cinq marques. Pour savoir comment se démarquer de ses concurrents tout en conservant sa propre identité de marque, ainsi que pour dissocier le design des cinq grandes marques, le maître du design devra indiquer la direction à suivre pour le design futur. Pour répondre à cette question, Raul Pires Junior a fait remarquer que chaque marque devait établir son propre système en fonction de ses valeurs, de son segment de marché et de son groupe de consommateurs cible. Pour atteindre ces objectifs, chaque marque doit mettre en place un système spécifique. Le secret de GWM est de rechercher l'expérience utilisateur ultime, d'écouter les commentaires des consommateurs, de tirer parti d'un langage stylistique professionnel, de façonner soigneusement la personnalité des clients et d'accroître la perception de la qualité de chaque groupe grâce à un design ingénieux. Différents groupes sont nés pour répondre aux besoins des différents types de consommateurs. En ce sens, chaque marque devra différencier son langage de conception. Pour HAVAL, nous voulons qu'il soit plus jeune. En outre, nous souhaitons également qu'il puisse refléter la tendance dans l'esprit des clients par le biais d'un langage stylistique unique.

Une esthétique globale pour répondre aux besoins diversifiés des consommateurs

En tant qu'entreprise mondiale, GWM est confrontée à différents clients sur le marché mondial. La clé réside dans la manière de répondre aux besoins diversifiés des utilisateurs de différents pays. À ce sujet, Raul Piers Junior a déclaré : « Ce qui est très bien au sein de GWM, c'est que nous avons plusieurs équipes et groupes représentant chaque projet sur lequel nous travaillons, et ils alimentent la conception avec leurs exigences et leurs souhaits de chaque client local. En outre, GWM dispose d'une équipe spéciale chargée de recueillir les tendances du design automobile afin de permettre à la marque de suivre les dernières tendances et de rester toujours à l'avant-garde du concept de design. »

Une conception innovante de l'ADN des pick-up ; les produits passent à un niveau supérieur

Lors du salon de l'automobile de Shanghai 2021, GWM a présenté le premier pick-up de taille normale, qui a attiré l'attention de personnes de tous les milieux sociaux. L'amélioration de la sensation de luxe dans le design des pick-ups et de la perception de leur valeur est la clé pour stimuler la consommation de ces véhicules. Le concept de la conception est de rendre les pick-ups populaires. « Nous reprenons certains éléments de luxe et de sculpture et les ajoutons à la conception des pick-up. La beauté du design se retrouve également à l'extérieur et à l'intérieur, où nous offrons un niveau inégalé de matériaux de luxe. De la roue au pare-chocs avant, nous avons un design épuré et une belle sculpture qui apportent de la vie et des éléments tridimensionnels », a déclaré Andrew, directeur du design GWM PICKUP de GWM. « Le tout nouveau pick-up présente un style de design plus luxueux et il sera l'ADN de la future ligne directrice du design du pick-up de GWM. » À mesure que la technologie évolue, que le marché change et que plus d'utilisateurs commencent à adopter la série, le pickup de GWM incorporera un langage de conception plus enrichi.

GWM a suivi l'évolution du temps, a placé l'expérience utilisateur au centre de ses préoccupations et a maintenu une équipe internationale. Grâce à ces efforts, elle commence à créer, étape par étape, son propre langage de conception et son style unique. En même temps, GWM a diversifié les demandes des utilisateurs des différents marchés pour les intégrer dans le design global de la marque. C'est devenu un pilier de la stratégie globale de GWM sur les différents marchés mondiaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1495277/Image1.jpg

SOURCE HAVAL