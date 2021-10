Les dirigeants de Realty ONE Group se sont réunis à Nashville pour participer à des activités de coaching et de réseautage, tout en recueillant plus de 30 000 $ pour un organisme local sans but lucratif

LAS VEGAS, 13 octobre 2021 /PRNewswire/ -- La semaine dernière, Realty ONE Group, une marque de style de vie moderne et motivée et UN des franchiseurs du secteur immobilier à connaître la croissance la plus rapide aujourd'hui, a rassemblé ses franchisés et ses partenaires à Nashville, au Tennessee, dans le cadre de l'édition annuelle de son séminaire sur le leadership destiné à coacher et dynamiser sa base croissante de franchisés américains et internationaux.

Cet événement étalé sur deux jours a mis en vedette les conférenciers de marque Bill Walton, légende de la NBA, et Donald Miller, auteur et PDG de StoryBrand, en plus d'offrir d'autres séances de coaching pour aider les dirigeants à bâtir des entreprises prospères qui accordent la priorité aux professionnels en immobilier. Et l'entreprise est demeurée fidèle à son objectif d'ouverture sur le monde; le clou de l'événement a été une activité rassembleuse au cours de laquelle les participants ont organisé une collecte de dons d'articles comme des lits de bébés, des couches et des jouets pour Isaiah 117 House, un organisme local sans but lucratif. Le PDG et fondateur de Realty ONE Group, Kuba Jewgieniew a ensuite conclu la journée en présentant au cofondateur de l'organisme un chèque de 11 111 $, portant la contribution totale de l'entreprise à plus de 30 000 $.

« Les valeurs de notre entreprise ont été pleinement exposées lors de cet événement sur le leadership, de notre dynamique COOLTURE et notre amour les uns pour les autres, à nos activités d'encadrement et de formation en affaires, en passant par notre mission qui consiste à donner en retour aux collectivités locales partout dans le monde, et à avoir un impact positif sur celles-ci », a déclaré M. Jewgieniew.

Plus de 300 participants ont profité pleinement de leur premier séminaire à Nashville, faisant la fête dans le restaurant Barlines de l'hôtel Omni Nashville le jour de leur arrivée. Le groupe a ensuite visité l'un des deux sites locaux en plein essor de Realty ONE Group Music City lors de la deuxième soirée, avant de ponctuer le séminaire d'une réception privée à bord du bateau General Jackson le dernier soir.

Realty ONE Group envisage de réunir de nouveau ses professionnels en immobilier au Aria Resort de Las Vegas, au Nevada, lors de son congrès annuel ONE Summit, qui aura lieu du 3 au 5 avril 2022.

UNBrokerage compte plus de 17 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux répartis dans 45 États américains, à Washington D.C. et au Canada, et a déjà annoncé cette année l'ouverture de bureaux à Singapour, en Espagne et au Costa Rica.

Pour en savoir plus, visitez le site www.OwnAOne.com.

À propos de Realty ONE Group

Fondé en 2005, Realty ONE Group est un disrupteur de l'industrie, changeant radicalement le visage de la franchise immobilière avec son modèle d'affaires unique, sa « coolture » amusante, son infrastructure technologique et son soutien supérieur pour ses professionnels de l'immobilier. La société a rapidement évolué pour inclure plus de 17 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux répartis dans 45 États américains, à Washington D.C. et au Canada. Realty ONE Group se classe dans le premier pour cent du pays selon REAL Trends, a été reconnu par le magazine Entrepreneur comme l'une des 5 meilleures franchises immobilières et a figuré sur la liste Inc. 500 des entreprises à la croissance la plus rapide pendant sept années consécutives. Realty ONE Group va de l'avant et ouvre des portes, non seulement pour ses clients, mais aussi pour les professionnels de l'immobilier et les propriétaires de franchise. Pour en savoir plus, consultez le site www.RealtyONEGroup.com.

