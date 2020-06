Les données sur les brevets fournies par LexisNexis PatentSight qui présentent des KPI uniques en terme d'innovation sont désormais disponibles dans le cadre d'un catalogue de données alternatives par le biais de BLOOMBERG

Les données sur les brevets, y compris toutes les mesures standards relatives aux brevets et les indicateurs clés de performance (KPI) uniques en innovation de PatentSight®, sont désormais disponibles via la plateforme BLOOMBERG® Enterprise Access Point.

NEW YORK, 23 juin 2020 /PRNewswire/ -- PatentSight, une entreprise de LexisNexis® Legal & Professional, a annoncé aujourd'hui que ses jeux de données longitudinales sur les brevets sont désormais disponibles pour les clients de BLOOMBERG Data License via la plateforme BLOOMBERG Enterprise Access Point. « Nous estimons que les données sur les brevets offrent de grands atouts pour aider les investisseurs à identifier les tendances et les changements du panorama technologique mondial. Nous sommes heureux de donner aux clients de Bloomberg l'accès à nos KPI uniques en innovation qui leur permettront de faire de meilleurs investissements », a déclaré Marco Richter, directeur général de PatentSight.

Les gestionnaires de placements et les scientifiques des données ont de plus en plus recours aux données sur les brevets pour prendre des décisions d'investissement plus éclairées.

L'intérêt que les investisseurs portent aux données alternatives a explosé ces dernières années, car les entreprises cherchent activement à ajouter un avantage durable à leur processus d'investissement. Les brevets sont tournés vers l'avenir et renferment un fort pouvoir de prédiction, ce qui leur permet d'être fréquemment utilisés pour identifier très tôt les tendances technologiques et les innovations de rupture. Les données relatives aux brevets peuvent également être utilisées pour identifier les startups susceptibles d'avoir un fort impact ou pour évaluer les risques et les opportunités auxquels les entreprises à vocation technologique peuvent être confrontées. Les investisseurs axés sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) utilisent les données sur les brevets pour identifier les entreprises qui investissent dans des technologies d'atténuation du changement climatique.

PatentSight fournit des renseignements stratégiques basés sur des données mondiales relatives aux brevets.

PatentSight compile des données bibliographiques sur les brevets provenant des offices des brevets du monde entier et elle dispose d'une base de données sur les brevets en texte intégral la plus complète car elle offre plus de 100 millions de documents sur les brevets en anglais. Une équipe internationale d'experts garantit une propriété des brevets mise à jour et précise, qui s'appuie sur la structure des entreprises, les fusions et acquisitions, les scissions, les changements de nom des entreprises, les transactions sur les brevets et d'autres recherches préliminaires approfondies. En se fondant sur ces données enrichies et nettoyées, PatentSight évalue les brevets à l'aide d'une méthodologie propriétaire développée scientifiquement, le Patent Asset Index™. Cette méthode fait la distinction entre les brevets de grande valeur et ceux de moindre importance, ce qui permet de prendre des décisions commerciales plus éclairées.

Les données de PatentSight® sont désormais facilement accessibles aux investisseurs via la plateforme BLOOMBERG Enterprise Access Point

L'ajout des données de PatentSight à la plateforme BLOOMBERG Enterprise Access Point facilite considérablement la tâche des gestionnaires d'actifs qui souhaitent joindre ces jeux de données non traditionnels à leur processus d'investissement. Le nouveau jeu de données comprend des indicateurs clés de performance (KPI) liés aux brevets et à l'innovation pour les entreprises mondiales cotées en bourse, avec notamment un historique détaillé sur 10 ans et des mises à jour hebdomadaires de la base de données. Grâce à la cartographie FIGI (Financial Instrument Global Identifier, soit identificateur mondial des instruments financiers) de BLOOMBERG, la plateforme BLOOMBERG Enterprise Access Point fournit des données de PatentSight dans des formats prêts à l'emploi et permet aux clients d'explorer les jeux de données sur les brevets, d'examiner les métadonnées, de télécharger et de tester des échantillons de jeux de données, tout cela dans l'optique d'aider les investisseurs à découvrir des opportunités et à élaborer de nouvelles stratégies.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont PatentSight peut vous aider à obtenir un avantage durable dans votre secteur, veuillez consulter www.PatentSight.com.

À propos de LexisNexis Legal & Professional

LexisNexis® Legal & Professional est un grand fournisseur mondial d'informations et d'analyses juridiques, réglementaires et commerciales, qui aide les clients à accroître la productivité, à améliorer la prise de décision et les résultats, ainsi qu'à faire progresser l'État de droit dans le monde entier. En tant que pionnière du numérique, l'entreprise a été la première à mettre en ligne des informations juridiques et commerciales grâce à ses services Lexis® et Nexis®. LexisNexis Legal & Professional, qui répond aux besoins de ses clients dans plus de 150 pays grâce à ses quelque 10 600 employés à travers le monde, fait partie de RELX, une entreprise mondiale qui fournit des outils d'analyse et de prise de décision basés sur l'information aux professionnels et aux entreprises.

LexisNexis® IP (propriété intellectuelle) est une ligne de produits qui aide la communauté mondiale de l'innovation à prendre des décisions plus éclairées, à se conformer aux réglementations et à obtenir de meilleurs résultats. La plateforme PatentSight est reconnue pour révéler l'impact et l'efficacité de l'investissement d'une entreprise dans l'innovation. Nos solutions basées sur l'information contribuent ainsi à faire progresser l'humanité grâce à l'innovation.

