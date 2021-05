Les douanes de Dubaï et l'autorité douanière fédérale des EAU accueillent la réunion sur le commerce et la chaîne d'approvisionnement de la 5e conférence mondiale des OEA de l'OMD

La conférence est organisée sous le titre « OEA 2.0 : Avancer vers de nouveaux horizons pour un commerce durable et sûr », avec un programme chargé qui comprend les discours d'ouverture de plusieurs dignitaires : SE Sultan bin Sulayem, président-directeur général du groupe DP World, président-directeur général de Ports, Customs and Free Zone Corporation, président-directeur général de la Chambre de commerce internationale - Dubaï ; SE Ahmed Mahboob Musabih, directeur général des douanes de Dubaï, et Dr Kunio Mikuriya, secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes, et le professeur David Widdowson, président-directeur général du Centre for Customs and Excise Research de l'Université Charles Sturt.

Son Excellence Ahmed Mahboob Musabih, directeur général des douanes de Dubaï, a affirmé l'attitude progressive de Dubaï à l'égard de l'adoption de systèmes commerciaux mondiaux et de l'échange d'informations, ainsi que sa volonté d'établir des partenariats stratégiques dans le cadre de l'accord de reconnaissance mutuelle (ARM) du programme des OEA. Son Excellence a ensuite ajouté : « Le choix de Dubaï comme hôte virtuel de la conférence reflète son statut de leader mondial en tant que facilitateur du commerce, ainsi que sa position de partenaire de confiance pour la mise en œuvre et le développement du programme des opérateurs économiques agréés. »

Le Dr Kunio Mikuriya, secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes, a déclaré : « La pandémie de Covid-19 a démontré l'importance du partenariat douanes-entreprises à la suite d'une perturbation sans précédent du commerce mondial. Les douanes ont réussi à naviguer dans les complexités imposées par la pandémie et ses restrictions grâce à la coopération, et cette conférence nous permettra de discuter des leçons apprises et de la voie à suivre. Le programme OEA a connu une croissance marquée depuis son introduction en 2012, et nous avons assisté au développement de programmes OEA nationaux, d'accords de reconnaissance mutuelle et d'autres types de coopération sous l'égide du programme. En ces temps incertains, l'OMD souhaite réitérer son engagement à aider la communauté douanière dans ses efforts pour rendre le système commercial mondial plus sûr, plus fiable et plus résilient. »

Les douanes de Dubaï et l'Autorité fédérale des douanes des EAU ont annoncé que l'inscription est ouverte à ce lien : http://www.AEOConference2021.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1515620/Ahmed_Mahboob_Musabih.jpg

