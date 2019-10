Les ÉAU et l'UNESCO renouvellent leur partenariat, en intensifiant leurs efforts pour restaurer les églises historiques à Mossoul

En présence de S.E. Abdulrahman Hamid al-Husseini, ambassadeur d'Irak en France ; S.E. Dr Mohamed Ali Al Hakim, sous-secrétaire général et secrétaire exécutif de la Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie occidentale (CESAO) ; frère Nicolas Tixier, prieur provincial de la province de France de l'ordre dominicain ; et frère Olivier Poquillon, secrétaire général de la Commission des épiscopats de l'UE ; S.E. Noura Al Kaabi, ministre de la Culture et du Développement du savoir des ÉAU ; et Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO ont signé un nouvel accord au siège de l'UNESCO à Paris, réaffirmant ainsi les efforts de restauration avec l'intégration de deux sites culturels détruits ; les églises Al-Tahera et Al-Saa'a.

Cet accord entre dans le cadre de l'Année de la tolérance déclarée en 2019 par les ÉAU, soulignant la tolérance comme un concept universel et une initiative institutionnelle durable.

Le projet est une prorogation de l'accord signé en avril 2018 par lequel les Émirats se sont engagés à verser 50,4 millions USD pour la reconstruction de sites culturels à Mossoul. Le projet concernait initialement la reconstruction de la mosquée Al-Nouri et du minaret Al-Hadba.

Les efforts renouvelés comprendront la construction d'un musée et d'un site commémoratif qui présenteront et préserveront les vestiges des sites avec des espaces communautaires et pédagogiques, ainsi que la création d'emplois pour plus de 1 000 Mossouliotes. Les nouveaux bâtiments soutiendront le développement de compétences durables pour les personnes travaillant sur le projet et la contribution à l'économie locale par le biais du tourisme culturel en Irak. À ce jour, le projet a employé 27 Irakiens et 4 entreprises nationales, dans le but de renforcer cette croissance à mesure que le projet progresse. Les ÉAU ont également engagé des habitants locaux pour connaître leurs opinions sur le projet de restauration.

S'exprimant lors de la signature, S.E. Noura Al Kaabi a remarqué : « Nous sommes honorés de signer ce partenariat avec l'UNESCO et l'Irak. Notre travail avec l'UNESCO illustre l'engagement des ÉAU à faire avancer le mandat de l'organisation. La signature d'aujourd'hui est un partenariat novateur qui envoie un message de lumière à une époque qui semble sombre. Alors que nous entamons la reconstruction, les ÉAU deviennent le premier pays au monde à rebâtir des églises chrétiennes en Irak. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1010007/UAE_UNESCO_Partnership.jpg





SOURCE UAE Ministry of Culture and Knowledge