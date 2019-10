Les ÉAU font appel à des idées innovantes pour trouver des solutions aux défis posés par la sécurité alimentaire mondiale

Faisant appel aux étudiants universitaires, jeunes start-ups et pépinières d'entreprises technologiques sur les marchés de l'agriculture urbaine de pointe du monde entier, la Ministre a révélé les plans du gouvernement des ÉAU visant à trouver des solutions innovantes sur toute la chaîne de valeur alimentaire, par le biais d'un appel de propositions ouvert pour le « FoodTech Challenge ».

Ouvert aux candidats du monde entier, le FoodTech Challenge recherche des solutions économiquement viables visant à promouvoir des pratiques alimentaires durables et à stimuler la production alimentaire à un niveau local dans les ÉAU. À l'issue de la compétition, quatre équipes recevront des récompenses de la cagnotte d'un million de dollar.

Lancé par Son Altesse le Cheikh Mohammed ben Rachid Al Maktoum, vice-président et Premier ministre des ÉAU et Émir de Dubaï, le FoodTech Challenge est une initiative du Bureau pour la sécurité alimentaire des ÉAU en partenariat avec Tamkeen, une société basée à Abu Dhabi, mandatée pour délivrer des projets répondant à la vision des ÉAU sur le développement basé sur la connaissance.

S'exprimant à propos de la Journée mondiale de l'alimentation, S.E. Mariam bint Mohammed Saeed Hareb Almheiri, secrétaire d'État à la sécurité alimentaire des ÉAU, a déclaré : « Malgré les défis liés à la rareté des ressources en eau et des terres arables, nous commençons à constater que les solutions agrotech gagnent du terrain aux ÉAU. Le FoodTech Challenge poursuit son objectif d'attirer des esprits brillants et d'encourager les innovateurs du monde entier à prendre part à l'édification des systèmes alimentaires durables de l'avenir. Nous sommes convaincus que grâce à cette compétition et aux résultats atteints par le biais de solutions agrotech, nous serons en mesure de créer un modèle reproductible dans le monde. »

Les candidatures pour le FoodTech Challenge resteront ouvertes jusqu'en février 2020, et les soumissions seront ensuite présélectionnées. Les 10 meilleures équipes présenteront leur analyse de cas lors de la cérémonie qui se tiendra à la New York University d'Abu Dhabi en avril 2020. Un jury composé d'experts de l'industrie agrotech sélectionnera quatre gagnants dans deux catégories : exploitations familiales et agriculture communautaire.

Les participants peuvent soumettre leur candidature sur le site www.foodtechchallenge.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1015252/World_Food_Day_FoodTech_Challenge.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1015251/World_Food_Day_FoodTech_Challenge.jpg

http://foodtechchallenge.com



SOURCE Tamkeen