Les économistes de Brattle ont rédigé un rapport d'analyse d'un projet de déploiement de fibre optique en co-investissement en Italie

ROME, 6 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Des économistes de The Brattle Group ont publié aujourd'hui un rapport analysant les projets de co-investissement en Europe et, en particulier, un projet de déploiement de fibre optique en coentreprise en Italie. FiberCop a été créé pour construire et exploiter des réseaux secondaires en fibre optique dans de grandes parties de l'Italie, et organisé comme un projet de co-investissement en vertu de l'article 76 du Code européen des communications électroniques (EECC). Dans le rapport rédigé pour Telecom Italia (TIM), une équipe de consultants de Brattle évalue les caractéristiques économiques de l'entreprise commune FiberCop à la lumière de la littérature économique sur le co-investissement dans les grands projets d'infrastructure, en mettant l'accent sur les incitations des co-investisseurs à accélérer le déploiement des réseaux en fibre optique et à préserver la concurrence entre et sur les réseaux. Le rapport examine les caractéristiques de FiberCop en l'évaluant par rapport aux déploiements de fibres optiques dans d'autres pays européens et aux problèmes de concurrence soulevés par les autorités de la concurrence dans le contexte des projets de co-investissement.

Si le déploiement de la fibre optique est socialement souhaitable et contribue à la croissance économique et aux objectifs écologiques - en raison de ses besoins énergétiques inférieurs à ceux des technologies précédentes - il est également coûteux et financièrement risqué. Afin d'augmenter la vitesse et la couverture du déploiement de la fibre optique tout en renforçant la concurrence, l'EECC favorise les projets de co-investissement qui permettent à plusieurs entreprises d'investir conjointement dans les réseaux de fibre optique. L'objectif d'un tel co-investissement est de permettre le partage des coûts et des risques associés à un investissement important dans l'infrastructure, tout en préservant la concurrence à long terme entre plusieurs fournisseurs. Les détails précis du projet de co-investissement et les spécificités du déploiement dans un pays influencent le compromis entre (i) la réduction des coûts de déploiement et l'accélération du déploiement et (ii) le risque potentiel de réduire la concurrence en aval, que ce soit entre les réseaux ou sur les réseaux.

L'analyse des auteurs montre que le projet FiberCop est conforme aux nouvelles dispositions de l'EECC et qu'il est conçu autour d'attributs qui semblent susceptibles d'augmenter sensiblement la vitesse de déploiement de la fibre optique en Italie tout en préservant la concurrence de gros et de détail. Le rapport, intitulé « Economic Analysis of the FiberCop Co-Investment Project » est rédigé par le conseiller académique, le professeur Kai-Uwe Kühn et les directeurs Laurent Eymard et Konstantin Ebinger.

