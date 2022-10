Les éditeurs et les affiliés Adsterra peuvent désormais retirer leurs paiements en monnaie locale via Hyperwallet (par PayPal)

Le dernier déploiement de l'option de retrait alimenté par Hyperwallet de Paypal enrichira l'expérience client et facilitera la conversion des devises pour les éditeurs et les affiliés Adsterra de plus de 40 pays.

LIMASSOL, Chypre, 19 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le réseau publicitaire Adsterra a annoncé aujourd'hui que ses éditeurs et affiliés de 42 pays peuvent désormais retirer leurs paiements via les banques locales. Le déploiement est réalisé par Hyperwallet, qui assure une intégration entièrement automatisée avec la plateforme Adsterra et permet aux utilisateurs de configurer eux-mêmes leur mode de paiement préféré ou de demander aux gestionnaires d'Adsterra de le faire.

Adsterra_local_payments Adsterra & Hyperwallet partnership Adsterra pays publishers in local currencies

« Cette mise à niveau de la plateforme était attendue depuis longtemps par nos nombreux éditeurs et spécialistes du marketing affiliés titulaires de comptes sur le réseau CPA Adsterra », déclare Gala Grigoreva, directeur du marketing chez Adsterra. En assurant des virements sans accrocs par le biais des structures bancaires locales, notre objectif est d'améliorer la convivialité de la plateforme. Hyperwallet assure la configuration automatisée la plus simple à réaliser pour nos partenaires. »

Les éditeurs et affiliés Adsterra qui se sont enregistrés après le 21 avril 2022 verront la dernière option de retrait figurer dans la liste par défaut des modes de paiement. Les partenaires qui se sont enregistrés avant le 21 avril 2022 - tant les éditeurs que les affiliés - devront demander un virement bancaire local par Hyperwallet en introduisant une demande via le chat en direct (actif 24 heures sur 24, 7 jours sur 7).

À propos d'Adsterra

Depuis 2013, Adsterra développe un réseau publicitaire de pointe axé sur la technologie, afin de rapprocher les annonceurs et les éditeurs du monde entier. Ses solutions alimentées par l'IA assurent une adéquation harmonieuse entre les publicités et les sources de trafic. Adsterra est désormais partenaire de plus de 20 000 éditeurs et de plus de 12 000 annonceurs qui mènent des campagnes Popunder, Display, VAST Video et In-Page Push.

Adsterra CPA Network est une plateforme professionnelle qui réunit des offres de première classe émanant d'annonceurs réputés et fournit aux spécialistes du marketing affilié des paiements rapides et sans risque en vue de leur conversion. Grâce à la combinaison unique d'une approche experte de la sélection des offres, d'un partenariat à long terme avec des annonceurs bien rémunérés et d'une assistance de premier ordre, les partenaires du réseau bénéficient d'une expérience utilisateur enrichie et d'une rentabilité accrue.

À propos de Hyperwallet

Hyperwallet (membre du groupe de sociétés PayPal) est une société fintech qui développe une plateforme de paiement universelle proposant des options de retrait multidevises, notamment les capacités de paiement mondiales de PayPal.

SOURCE Adsterra