Les efforts saoudiens pour redéfinir le tourisme gagnent en rythme et en soutien

Pour la première fois dans l'histoire du FII, le tourisme a été placé au premier plan de l'agenda mondial avec le sommet spécial intitulé Redesigning Tourism - laying the foundations for future success , qui a réuni plus de 150 leaders mondiaux du tourisme issus des secteurs public et privé. Au cours du sommet, le ministère du tourisme a lancé cinq Principes pour la refonte du tourisme, avec le soutien des gouvernements et du secteur privé et approuvés par les participants au sommet.

À l'issue de ce sommet spécial, S.E. Ahmed Al Khateeb, ministre du tourisme du Royaume d'Arabie saoudite, et S.E. Maria Reyes Maroto, ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme du Royaume d'Espagne, ont convenu de collaborer à la mise en place d'un secteur touristique plus résilient, durable et inclusif, source de prospérité sur le long terme.

Cette nouvelle intervient après que l'Arabie saoudite ait annoncé la création du Centre mondial du tourisme durable, une coalition mondiale qui aidera non seulement le secteur à atteindre les objectifs de zéro émission nette, mais qui veillera à ce que le tourisme devienne un moteur de croissance essentiel pour les communautés du monde entier, en collaborant avec des partenaires internationaux pour fournir des outils permettant de soutenir le secteur dans les pays en voie de développement.

S.E. Ahmed Al Khateeb, ministre du tourisme du Royaume d'Arabie saoudite, a déclaré : « Cette industrie est très importante. Elle relie les nations, et l'Arabie saoudite joue aujourd'hui un rôle très important, en développant un certain nombre d'initiatives, notamment le Centre mondial du tourisme durable, pour renforcer la résilience et faire en sorte que le tourisme offre la croissance et les opportunités que nous souhaitons tous et dont nous avons besoin. »

S.A. la princesse Haifa, vice-ministre du tourisme d'Arabie saoudite, a déclaré : « Nous devons renforcer la collaboration, nous asseoir à une table ensemble, écouter et comprendre les problèmes, nous mettre d'accord sur ces problèmes et définir la marche à suivre. Pendant la crise financière de 2008, nous avons dit que le secteur bancaire était trop important pour faire faillite. Aujourd'hui, je dis au monde que le tourisme est beaucoup trop important pour faire faillite. »

Julia Simpson, présidente et PDG du Conseil mondial du voyage et du tourisme a ajouté : « Les voyages et le tourisme sont un moteur de l'économie mondiale. Au plus fort de la pandémie de COVID-19, le Royaume a réuni les secteurs public et privé, sous sa présidence du G20. Aujourd'hui, ils réunissent les leaders du secteur du voyage et du tourisme pour relancer le secteur. »

