Les Émirats arabes unis deviennent membres du Conseil exécutif de l'UNESCO

Son Excellence Mme Noura Al Kaabi, ministre de la Culture et du Développement du savoir, a dirigé la délégation des ÉAU participant à la 40e session de la Conférence générale de l'UNESCO, où elle a rencontré plusieurs responsables, ministres de la Culture, ministres de l'Éducation et chefs de délégations d'États membres.

Avec 107 voix, cette victoire reflète la confiance de la communauté internationale dans le rôle joué par les Émirats arabes unis pour défendre les principes fondateurs de l'UNESCO dans les secteurs scientifique, éducatif et culturel.

S.E. Noura Al Kaabi a déclaré : « La nomination des Émirats arabes unis au Conseil exécutif de l'UNESCO témoigne de la reconnaissance générale des efforts importants déployés par le pays pour faire progresser les initiatives dans les domaines de la culture, des sciences et de l'éducation. Cette étape importante est une reconnaissance de notre ferme conviction que l'UNESCO a le pouvoir d'apporter la paix et la prospérité aux nations du monde entier. Les Émirats arabes unis réaffirment leur attachement à l'Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable et leur volonté de travailler avec tous les États membres pour en assurer la réalisation par le biais de programmes et initiatives. Nous sommes ouverts au dialogue, à l'échange et à la collaboration avec tous les États membres pour trouver les meilleures solutions qui répondent aux besoins des personnes que nous servons. »

Au cours des quatre prochaines années, les Émirats arabes unis œuvreront aux côtés des autres États membres du Conseil exécutif pour une UNESCO plus efficiente et plus efficace.

Les ÉAU ont été fondés en décembre 1971, et le 20 avril 1972, ils sont devenus membres de l'UNESCO. Au fil des ans, les Émirats arabes unis ont participé de manière significative à de nombreux programmes de l'UNESCO, ont fait don de fonds et ont développé des initiatives locales au profit de populations du monde entier. En 2018, les Émirats arabes unis ont été classés au 6e rang des principaux donateurs volontaires de l'UNESCO et sont actuellement membres de six comités de l'UNESCO. En outre, le pays compte un site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, huit sites nationaux et multinationaux du patrimoine immatériel inscrits, deux villes désignées comme villes créatives par l'UNESCO, plus de 120 écoles associées à l'UNESCO et le Centre régional pour la planification de l'éducation (RCEP) sous les auspices de l'UNESCO, parmi de nombreuses autres initiatives.

