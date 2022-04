Les Émirats Arabes Unis lancent le Global FoodTech Challenge avec une récompense de 2 millions de dollars américains pour attirer des solutions agro-technologiques de pointe

DUBAI, EAU, 4 avril 2022 /PRNewswire/ -- La deuxième édition internationale du FoodTech Challenge, qui vise à dénicher la prochaine vague d'innovations technologiques à l'aube de la transformation efficace et durable des pratiques agricoles traditionnelles, a été lancée à l'occasion de l'EXPO2020 Dubaï, et dévoile aujourd'hui le prix commun de la compétition d'un montant de 2 millions de dollars.

Destiné aux jeunes startups, des équipes de recherche universitaires internationales aux entrepreneurs individuels et aux petites entreprises, le concours invite à l'innovation dans deux domaines cruciaux : la production alimentaire, pour s'attaquer à la disponibilité et à l'abondance de la nourriture et explorer la 'prochaine génération' ainsi que les alternatives riches en nutriments, et la perte et le gaspillage alimentaire, pour assurer la durabilité de la filière agroalimentaire et plus largement de la planète.

Avec un prix commun pouvant atteindre 2 millions de dollars US, les lauréats auront la possibilité d'élargir leur business model aux EAU, avec le soutien de la R&D, de l'accélération start-up, des avantages commerciaux et du mentorat afin d'amener les concepts gagnants du labo au marché. Les candidatures internationales sont encouragées, la priorité sera cependant accordée aux pays dominants en agro-technologie.

Le FoodTech Challenge est organisé par le ministère du Changement climatique et de l'Environnement des Émirats arabes unis et Tamkeen, une entité d'Abu Dhabi qui s'associe à des institutions locales et internationales de premier plan pour réaliser des projets qui enrichissent le paysage social, culturel et éducatif des Émirats arabes unis. Pour cette édition du concours, ils sont rejoints par ASPIRE, le pilier de gestion du programme du Conseil de recherche sur les technologies avancées (ATRC), qui supervise le financement de la R&D liée à la technologie pour Abu Dhabi et l'ensemble des EAU. Chaque filière est également soutenue par un champion local, l'ADQ et Silal étant les partenaires du domaine concernant l'augmentation de la production alimentaire, et la Fondation Emirates, le partenaire pour la réduction des pertes et du gaspillage alimentaires.

Commentant le lancement, Son Excellence Mariam Almheiri, ministre du Changement climatique et de l'Environnement, a déclaré : « L'importance de la sécurité alimentaire n'a jamais été aussi pertinente, en raison des défis de la chaîne d'approvisionnement et les changements climatiques qui perturbent le monde tel que nous le connaissons. Face à cette pression, nous devons repenser l'alimentation pour l'avenir, repenser les pratiques agricoles résilientes et tirer parti des meilleurs progrès technologiques. Le FoodTech Challenge nous rapproche de certaines de ces solutions, reconnaissant le rôle essentiel que l'innovation doit jouer pour relever nos défis communs. »

Rima Al Mokarrab, présidente de Tamkeen, a ajouté : « Pour répondre aux ambitions à long terme et de grande envergure des Émirats arabes unis en matière de sécurité alimentaire, il faut adopter des approches audacieuses qui favorisent des idées créatives, de nouveaux modèles et une coordination étendue avec l'écosystème agro-technologique mondial. Le FoodTech Challenge réunit un puissant consortium de partenaires multisectoriels qui font avancer les choses en soutenant des solutions durables, technologiques et commercialement viables pour prospérer ici aux Émirats arabes unis ».

Mettant l'accent sur les technologies de pointe, Son Excellence Faisal Al Bannai, secrétaire général de l'ATRC, a déclaré : « Les Émirats arabes unis sont une 'place to be' à l'heure actuelle en matière d'innovation et d'exploitation du potentiel de la technologie de pointe pour aider à trouver des réponses à certains des problèmes les plus pressants de la société Le FoodTech Challenge en est un autre bel exemple. Les Émirats arabes unis accueillent les esprits les plus brillants de la planète pour qu'ensemble ils collaborent, explorent et repoussent les frontières de l'agro-technologie. »

Le concours est également soutenu par le Abu Dhabi Global Market, l'Abu Dhabi Residents Office, The Catalyst Accelerator et le Fonds Khalifa pour le développement des entreprises.

Les candidatures pour le Challenge seront ouvertes jusqu'en juin, date à laquelle les soumissions seront présélectionnées et les 10 meilleures équipes auront l'occasion de présenter leurs études de cas à la cérémonie de remise des prix en novembre. Les participants peuvent soumettre leur candidature sur www.foodtechchallenge.com .

Lors de la première édition du FoodTech Challenge, 437 candidatures de 68 pays ont été déposées, et les lauréats étaient originaires d'Australie, d'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et du Royaume-Uni.

