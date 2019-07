Les émissions de Jilin TV vont être diffusées au Royaume-Uni

Lors du discours qu'il a prononcé lors de la cérémonie de lancement, le PDG de Propeller TV a souligné la grande importance de Jilin TV et de la Film Conference pour la promotion des échanges culturels dans les industries de la télévision et du cinéma, ainsi que de l'amélioration de la compréhension mutuelle entre les peuples chinois et britannique.

Selon le responsable de la délégation culturelle de la province du Jilin, ces dernières années ont été marquées par de fréquents échanges et communications entre la province du Jilin et le Royaume-Uni. Cela s'est traduit par des résultats fructueux et des progrès constants en matière de collaboration économique et commerciale, de culture, de sport et de tourisme.

Pendant la cérémonie, a été signé un mémorandum d'entente entre Jilin Television et Propeller TV, qui vise à renforcer la collaboration et les échanges culturels internationaux. Jilin Internet Media Company et Vision 247 ont également signé un mémorandum d'entente afin d'améliorer leur communication internationale. Toutes les parties sont convenues de mettre en place des mécanismes de collaboration à long terme, qui se déclinent en partage des ressources, programmes de visites et développement des chaînes pour soutenir davantage les médias dans les deux pays.

Propeller TV diffuse d'intéressants contenus bilingues chinois / anglais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur les principaux médias britanniques, s'adressant ainsi à plus de 10 millions de foyers au Royaume-Uni. Il s'agit d'une plate-forme qui utilise tous les médias et qui est pleinement dédiée à la promotion de la culture sino-britannique et à la communication culturelle internationale. Par le biais de Jilin (Chine) TV et de la Film Conference UK 2019, sept documentaires sur la province du Jilin seront présentés au public britannique par Propeller TV.

Pendant cette visite, la délégation culturelle de la province du Jilin a également échangé des opinions et des expériences avec des représentants de la BBC, du Telegraph et de Film London en discutant des questions relatives à la production cinématographique et à l'intégration des médias. Ces échanges ont constitué une référence et une inspiration précieuses pour la future amélioration des capacités de communication internationale des médias dans la province du Jilin.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/943328/Propeller.jpg

Related Links

https://www.propellertv.co.uk/



SOURCE Propeller TV