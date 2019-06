Les entreprises doivent adapter leur stratégie technologique pour faire face à un environnement commercial de plus en plus complexe : le rapport Tech Beacon 2019 de Mindtree

WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, 24 juin 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree, une entreprise mondiale de services technologiques et de transformation numérique, a publié la cinquième édition annuelle de Tech Beacon, un rapport annuel produit par Mindtree qui offre des conseils technologiques aux entreprises.

Tech Beacon identifie le besoin qu'ont les entreprises d'adapter leur architecture informatique afin de relever les défis commerciaux en constante évolution. Le rapport recommande également les technologies et outils émergents les plus importants dans lesquels les entreprises peuvent investir, qu'elles peuvent expérimenter ou surveiller en vue de les appliquer à l'avenir (Investir, Expérimenter et Surveiller) en fonction de leur maturité et de leur capacité de production.

« Aujourd'hui, face à la prolifération des chamboulements numériques virulents, l'environnement commercial mondial se transforme plus rapidement que jamais. Voilà pourquoi il est important pour les entreprises de mieux comprendre comment les technologies émergentes offrent une solide proposition de valeur pour suivre le rythme de cette réalité dynamique », a déclaré Madhusudhan KM, directeur technologique de Mindtree. « Tech Beacon offre des conseils technologiques aux entreprises en fonction des besoins de l'industrie, de l'évolution de la dynamique commerciale et de l'évolution technologique prévue. »

Voici certaines des recommandations phares de Tech Beacon :

Des systèmes qui interagissent avec des systèmes

Le défi que pose l'évolutivité des micro-services peut être relevé grâce à l' architecture distribuée et au Service Mesh qui offre des prestations complètes de découverte, de sécurité, de traçage, de surveillance et de gestion des pannes.

et au qui offre des prestations complètes de découverte, de sécurité, de traçage, de surveillance et de gestion des pannes. L'architecture autonome réactive devrait figurer en tête de liste des priorités des responsables technologiques, car elle simplifie et améliore l'expérience de l'utilisateur final en prévoyant leurs besoins dans un environnement commercial complexe, dynamique et incertain et en évitant les pannes de système en cas de situations imprévues.

Transformer les informations en idées

Le rôle de l'apprentissage automatique est limité dans le processus de collecte des données. Les entreprises utilisent des personnes pour effectuer des tâches manuelles comme le nettoyage des données et la suppression des données aberrantes, entre autres. Il est nécessaire d' intégrer les tâches d'analyse exploratoire des données dans le cadre d'une chaîne de traitement.

dans le cadre d'une chaîne de traitement. Les entreprises devraient utiliser les techniques de traitement des données d'architecture Lambda et Kappa pour obtenir des idées utiles à partir des données disponibles. L'architecture Lambda offre un modèle cohérent et une vue en temps réel des idées générées, en stockant les données et en produisant ensuite les idées dans la couche de blocs de données (batch). L'architecture Kappa est la prochaine itération de cette évolution et elle génère des idées au fur et à mesure que les données arrivent à l'intérieur de sa « couche de diffusion des données en continu ».

L'interaction avec des personnes

Les entreprises ont de plus en plus recours à des systèmes de conversation en guise de canal pour permettre aux machines d'interagir avec les personnes. Ces systèmes offrent des capacités de traitement du langage naturel (TLN) et d'intégration dans l'environnement informatique, en plus du mobile et du web. Les entreprises devraient utiliser des bibliothèques comme Rasa, Wit.ai et LUIS de Microsoft, qui sont dotées de capacités essentielles de traitement du langage et permettent des conversations semblables aux « humaines » avec les systèmes existants.

en guise de canal pour permettre aux machines d'interagir avec les personnes. Ces systèmes offrent des capacités de traitement du langage naturel (TLN) et d'intégration dans l'environnement informatique, en plus du mobile et du web. Les entreprises devraient utiliser des bibliothèques comme Rasa, Wit.ai et LUIS de Microsoft, qui sont dotées de capacités essentielles de traitement du langage et permettent des conversations semblables aux « humaines » avec les systèmes existants. Les entreprises ont besoin d'une architecture renouvelée pour offrir des expériences cognitives à leurs clients, donnant aux systèmes la possibilité d'interagir en toute fluidité avec les utilisateurs. Pour faciliter ces expériences cognitives, les entreprises devraient examiner les capacités et les tâches de vision par ordinateur telles que la reconnaissance d'objets et de personnages, la combinaison / mise en correspondance / analyse d'images ou de vidéos comprenant des détails sur le produit, et même la superposition d'objets avec des images en trois dimensions et des vidéos en direct. Cela permet aux machines d'extraire des données et de comprendre le contenu des images et des vidéos numériques.

Tout en adoptant l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle dans leurs processus, les directeurs technologiques devraient aussi soigneusement définir les limites de l'interaction et de la responsabilité entre les personnes et les machines. L'intervention humaine est souvent une meilleure solution que l'intervention entièrement automatisée où les machines exercent un contrôle trop important.

Tech Beacon 2019 a mis l'accent sur sept catégories de technologies qui guideront la stratégie technologique des entreprises dans les 12 mois à venir : développement d'applications, cloud computing, Internet des objets, intelligence artificielle, applications conversationnelles, blockchain et réalité étendue (XR).

Le rapport met également en exergue les technologies et les outils de ces sept domaines d'intérêt et recommande d'investir, d'expérimenter ou de surveiller, en fonction de leur maturité et de leur potentiel à produire de la valeur commerciale.

Vous trouverez l'intégralité des recommandations technologiques en cliquant sur ce lien.

Pour planifier une consultation avec des experts de Mindtree, veuillez cliquer sur ce lien.

À propos de Mindtree

Mindtree [NSE: MINDTREE] est une entreprise mondiale spécialisée en conseils et services technologiques, qui aide les entreprises du palmarès Global 2000 à allier l'évolutivité à l'agilité pour obtenir un avantage concurrentiel. Fondée en 1999 et fondamentalement numérique, elle a gagné la confiance de plus de 340 entreprises clientes qui s'appuient sur sa connaissance approfondie du domaine pour abattre les obstacles, donner un sens à la complexité numérique et mettre plus rapidement de nouvelles initiatives sur le marché. Nous permettons à l'informatique d'évoluer à la vitesse de l'entreprise, en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité fournie par la prestation continue de services pour stimuler l'innovation commerciale. Présents dans 17 pays, nous sommes sans cesse considérés comme l'un des meilleurs environnements de travail, lequel s'incarne chaque jour par notre culture du succès qui s'appuie sur quelque 20 000 « esprits Mindtree » pleins d'initiative, collaboratifs et impliqués.

Tous les noms de produits et de sociétés mentionnés dans le présent communiqué sont des marques commerciales déposées par leurs propriétaires respectifs.

Pour en savoir plus, veuillez contacter :

INDE

Rahul Nag

Mindtree Ltd

+91-9958644228

Rahul.Nag@mindtree.com

ÉTATS-UNIS

Erik Arvidson

Matter

978-518-4542

mindtree@matternow.com

EUROPE

Susie Wyeth

Hotwire

+44-20-7608-4657

susie.wyeth@hotwireglobal.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg

SOURCE Mindtree