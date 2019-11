Les entreprises familiales doivent faire confiance à la prochaine génération de leaders pour prospérer dans l'ère du numérique, d'après PwC

LONDRES, 6 novembre 2019 /PRNewswire/ --

41% de la nouvelle génération (NextGens) d'entreprises familiales aspirent à un poste de directeur exécutif au cours des cinq prochaines années, d'après l'enquête mondiale 2019 sur la nouvelle génération (Global NextGen Survey 2019) de PwC

70% sont déjà profondément engagés dans une entreprise familiale; 48% ont déjà des opérations internes importantes à gérer

Une minorité significative estime qu'elle n'a pas de « permis d'exploitation »

La génération actuelle doit agir dès maintenant pour mobiliser le potentiel des NextGens en tant que futurs leaders de la transformation numérique

Les NextGens des entreprises familiales se perçoivent comme des agents de changement pour la transformation numérique mais souhaitent que les leaders de la génération actuelle leur accordent davantage de soutien et de confiance, d'après un nouveau rapport de PwC.

La Global NextGen Survey 2019 de PwC a déterminé qu'une majorité de NextGens est déjà profondément engagée dans l'entreprise familiale, et près de la moitié d'entre eux (48%) indiquent qu'ils ont déjà géré des opérations internes importantes. Un quart (26%) occupent déjà un poste de directeur exécutif.

À leur niveau d'engagement s'ajoutent des ambitions futures de diriger, 41% d'entre eux envisageant un rôle de directeur exécutif dans les cinq prochaines années et près d'un tiers (29%) souhaitant devenir actionnaire majoritaire.

Les NextGens sont également très confiants de la valeur qu'ils peuvent apporter en termes de compétences. Plus de deux tiers des personnes interrogées considèrent que leurs meilleurs attributs (résolution des problèmes et leadership) seront des compétences essentielles dans le paysage futur des affaires. 64% indiquent pouvoir ajouter de la valeur afin de faire en sorte que la future stratégie commerciale soit prête pour l'ère du numérique.

Peter Englisch, leader mondial des entreprises familiales chez PwC Germany déclare,

« Les résultats de l'enquête contiennent des nouvelles positives indiquant que les NextGens sont ambitieux et profondément engagés vis à vis de l'entreprise familiale. Ils se voient jouer un rôle bien précis, protéger le patrimoine familial dans une période de disruption et de transformation profondes. Et pourtant, ils se disent freinés et frustrés par un manque d'opportunité.

« Il faut reconnaitre, toutefois, que ces frustrations sont réalistes et pragmatiques. Ce que les NextGens recherchent est un soutien pour développer l'expertise et l'expérience dont ils ont besoin pour réussir. Ce point de vue peut être résumé de la façon suivante: « Aidez-moi à libérer mon potentiel de façon à ce que je puisse acquérir les compétences et l'expérience dont j'aurai besoin pour occuper les rôles de leadership auxquels j'aspire. »

«0áIls forment un groupe divers en ce qui concerne leurs besoins et leurs ambitions. Les NextGens requièrent une approche qui s'articule autour de la compréhension de leurs besoins et de leurs ambitions et cette enquête fournit un guide important des prochaines étapes qu'ils devraient suivre.'

L'enquête identifie quatre personnalités clés parmi les NextGens, basées sur leur façon de voir leurs compétences, leurs contributions et leurs objectifs professionnels. Ces personnalités sont les suivantes :

Transformateurs: Des futurs leaders sûrs d'eux (46% des personnes interrogées)

L'objectif des transformateurs est de diriger le changement dans l'entreprise familiale et ils sont plus enclins à aspirer à des rôles de direction dans les cinq prochaines années (56% des transformateurs l'ont indiqué vs. 41% des 956 personnes interrogées)

Intendants: Maintenir la tradition et les réseaux existants (26% des personnes interrogées)

Les intendants sont plus susceptibles d'être âgés de plus de 35 ans que les autres NextGens (42% vs. 36% de toutes les personnes interrogées) et d'occuper un poste de gestion (44% vs. 39% de toutes les personnes interrogées).

Intrapreneurs: Faire ses preuves en exécutant des projets sous l'aile de la famille (20% des personnes interrogées)

Les intrapreneurs sont plus susceptibles de ressentir le besoin de faire leurs preuves avant des présenter des idées pour le changement (27% vs. 21% de tous les personnes interrogées).

Entrepreneurs: Suivre sa propre voie en dehors de l'entreprise familiale (8% des personnes interrogées)

Les entrepreneurs sont moins susceptibles de se percevoir comme de futurs leaders de l'entreprise familiale — bien qu'ils souhaitent diriger leur propre entreprise — et sont plus enclins à aspirer à un rôle de gouvernance dans l'entreprise familiale (au sein du conseil de famille par exemple).

L'enquête fournit des orientations spécifiques pour chaque personnalité sur la façon dont ils devraient percevoir leur développement professionnel.

Vicki Huff Eckert, leader US et international chez PwC New Ventures a ajouté,

« Il est crucial de comprendre l'importance d'une approche intergénérationnelle. Dans certaines entreprises familiales, jusqu'à cinq générations travaillent parfois ensemble dans une seule entreprise. Chaque génération tend à avoir des caractéristiques qui peuvent clasher avec ceux qui l'entourent — mais leurs connaissances intrinsèques, leurs expériences et leurs compétences peuvent également être avantageuses pour l'entreprise.

« Intégrer les meilleurs attributs de chaque génération — savoir quand permettre aux jeunes de prendre les commandes et quand les freiner— peut faire la différence entre une simple survie et la transmission d'une entreprise prospère à la nouvelle génération.'

L'enquête, Agents of change: Earning your licence to operate, rassemble les points de vue de plus de 950 NextGens dans 69 territoires sur cinq continents et dans 11 industries.

Le rapport peut être consulté ici : www.pwc.com/nextgensurvey

