Les entreprises Incessant Technologies et RuleTek de NIIT Technologies reçoivent le Pega Partner Award 2019 pour leur excellence en matière de croissance et de prestations

LAS VEGAS, 5 juin 2019 /PRNewswire/ -- Incessant Technologies et RuleTek, des entreprises de NIIT Technologies, ont annoncé aujourd'hui avoir reçu le prix « Partner Excellence in Growth and Delivery » décerné par Pegasystems Inc., la société de logiciels permettant la transformation numérique au sein des principales entreprises du monde. Le prix a été remis à Incessant et RuleTek aujourd'hui lors de la conférence annuelle PegaWorld à Las Vegas.

Il s'agit de la seconde fois consécutive que les entreprises remportent un Pega Partner Award. Cela souligne leur détermination à faire preuve d'un leadership éclairé par le biais de leur engagement au sein de la communauté Pega et de leur excellence en matière de prestation de services. Incessant, RuleTek et Pega travaillent ensemble depuis plus de 10 ans afin d'accélérer le processus de transformation numérique de leurs clients communs en créant de la valeur commerciale dans le monde entier.

« Nous sommes fiers d'avoir remporté un Pega Partner Award », a déclaré Sreekanth Lapala, vice-président directeur et directeur mondial des activités commerciales chez NIIT Incessant Pvt Ltd. (anciennement Incessant Technologies Pvt. Ltd), « La puissance de la plate-forme Pega à susciter l'engagement total de sa clientèle, alliée à notre leadership éclairé et à notre excellence en matière de prestation des services, nous permet d'offrir une expertise inégalée à nos clients pour atteindre leurs objectifs d'automatisation des processus numériques et révolutionner l'expérience de leurs clients. »

« Incessant et RuleTek continuent de croître rapidement au sein de notre communauté Pega et jouent un rôle essentiel dans les activités de Pega, en aidant nos clients au fil de leur transformation numérique. », a déclaré Ken Nicolson, vice-président des alliances mondiales chez Pegasystems, « Nous sommes heureux de remettre ce prix à Incessant et RuleTek et de reconnaître leur engagement consistant à favoriser le leadership éclairé par le biais de l'engagement au sein de la communauté Pega et de l'excellence de leurs prestations dans leur ensemble. »

À propos de NIIT Technologies Ltd.

NIIT Technologies est une entreprise mondiale de premier plan en termes de solutions informatiques, qui permet à ses clients d'avoir un impact commercial réel grâce à une expertise inégalée dans un domaine à l'intersection des technologies émergentes. L'entreprise est axée sur trois secteurs verticaux clés : les services bancaires et financiers, les assurances, les voyages et les transports. Ces atouts en la matière sont alliés à des capacités de pointe en termes de données et d'analyse, d'automatisation, de cloud et de numérique.

Ayant plus de 10 000 personnes au service de clients sur le continent américain, en Europe, en Asie et en Australie, NIIT Technologies encourage une culture qui favorise l'innovation et cherche constamment à trouver des moyens nouveaux et simples d'apporter de la valeur à ses clients.

Pour en savoir plus sur NIIT Technologies, veuillez consulter le site : www.niit-tech.com.

À propos d'Incessant & RuleTek

Pour sa pratique de transformation des processus numériques, NIIT Technologies s'appuie sur ses deux filiales spécialisées – Incessant & RuleTek – qui apportent une expertise inégalée à des organisations internationales dans le but d'atteindre leurs objectifs d'automatisation des processus numériques et de révolutionner l'expérience de leurs clients.

En tant que spécialistes dédiés à ce domaine, Incessant et RuleTek sont l'un des plus importants fournisseurs BPM Pure Play (services de gestion de la performance des entreprises œuvrant dans un secteur d'activité unique). Forts d'une expérience de plus de 300 implémentations clients et au bénéfice d'une suite de solutions de productivité Pega Platform, ils apportent une valeur significative aà leurs clients des secteurs de l'assurance, des services bancaires et financiers, des administrations publiques, de l'industrie et des voyages.

Sphère de sécurité

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué sont des énoncés prospectifs. L'entreprise s'accompagne de divers risques et incertitudes qui pourraient entraîner des différences significatives entre les résultats réels et ceux exprimés ici. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont fondés sur les informations dont dispose actuellement la direction de la Société et celle-ci ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs qui peuvent être faits de temps à autre par la Société ou en son nom.

