Les entreprises mondiales dépendent de plus en plus de la résilience numérique dans la « nouvelle normalité »

- Les cadres supérieurs de plusieurs secteurs révèlent des stratégies pour gérer la pandémie mondiale lors des « Possibilities Forums » organisés par Mindtree et l'Everest Group

WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, 9 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Mindtree (en anglais) , un leader mondial des services technologiques et de la transformation numérique, et la société de consultation et de recherche Everest Group, ont invité des cadres supérieurs de divers secteurs à prendre part à une série de tables rondes intitulée les « Possibilities Forums », afin de cerner et d'échanger des pratiques exemplaires permettant de mieux gérer les défis commerciaux créés par la pandémie de COVID-19. Les discussions ont conclu que la résilience numérique et la continuité des activités constituent les principaux domaines où les investissements technologiques peuvent survivre et prospérer.

Les entreprises ont augmenté leurs investissements dans des outils et stratégies qui leur permettront de ressortir plus résilientes de la pandémie, tout en accélérant leurs initiatives d'adoption du numérique et du nuage. Pendant la pandémie, ces efforts numériques et de modernisation ont généré un rendement du capital investi substantiel pour les entreprises de divers secteurs.

« L'une des leçons tirées de la pandémie est que de nombreuses organisations n'ont pas basculé assez rapidement vers la transformation numérique, a déclaré Peter Bendor-Samuel, PDG de l'Everest Group. Ces organisations ont pris conscience de l'importance de mettre en œuvre des plans de résilience numérique et réévaluent actuellement leurs plans de transformation numérique. Cela leur permettra d'en ressortir plus résilientes. »

Les tables rondes ont révélé trois mesures impératives :

Élaborer des modèles de financement durables. Il est essentiel de trouver un équilibrer entre l'investissement dans les technologies numériques et la prudence financière, compte tenu des perturbations commerciales mondiales causées par la pandémie. En aplatissant le coût des initiatives technologiques et en conservant des liquidités, les organisations informatiques auront moins de difficulté à trouver une solution de financement durable pour les projets numériques.

Il est essentiel de trouver un équilibrer entre l'investissement dans les technologies numériques et la prudence financière, compte tenu des perturbations commerciales mondiales causées par la pandémie. En aplatissant le coût des initiatives technologiques et en conservant des liquidités, les organisations informatiques auront moins de difficulté à trouver une solution de financement durable pour les projets numériques. Faire évoluer les modèles de vente et de distribution. Les exigences en matière de distanciation sociale ont transformé les attentes des clients à l'égard des expériences. La mise en place de bornes en libre-service ou d'expériences qui ne nécessitent aucun contact aidera les organisations à rétablir la confiance des clients. Les expériences omnicanales appuyées par des modèles de vente et de livraison physiques et numériques constituent une nouvelle initiative propulsée par la technologie.

Les exigences en matière de distanciation sociale ont transformé les attentes des clients à l'égard des expériences. La mise en place de bornes en libre-service ou d'expériences qui ne nécessitent aucun contact aidera les organisations à rétablir la confiance des clients. Les expériences omnicanales appuyées par des modèles de vente et de livraison physiques et numériques constituent une nouvelle initiative propulsée par la technologie. Repenser les modèles de gestion des talents et des effectifs pour stimuler la productivité. Les entreprises basculent actuellement vers des méthodologies distribuées et plus agiles, dans le but d'améliorer la productivité des équipes technologiques et de lancer des initiatives de transformation stratégique évolutives.

« La pandémie a entraîné un changement de paradigme massif dans la façon dont les services sont sélectionnés, consommés et gérés , a affirmé Venu Lambu, président des marchés mondiaux chez Mindtree. Les entreprises sont de moins en moins nombreuses à déployer des technologies sur place et préfèrent opter pour le nuage, les solutions en tant que service, l'automatisation et la numérisation de leurs systèmes de base. Solidement établie dans le secteur des technologies numériques et infonuagiques, Mindtree est bien placée pour être à l'avant-garde de ces nouveaux modèles de consommation et de prestation de services. »

Les forums virtuels « Possibilities Forums », réservés exclusivement aux personnes invitées, ont été animés par l'Everest Group et organisés par Mindtree. Ont participé au forum des dirigeants d'entreprises issus du secteur du voyage, des produits de consommation emballés, du transport, de l'assurance, de l'hôtellerie, des services financiers, du commerce de détail et de la fabrication.

