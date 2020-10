Les Entreprises Postales Leaders du Marché s'Allient à FarEye pour Offrir une Meilleure Expérience Client

- Depuis près de dix ans, FarEye travaille avec des entreprises postales et a conçu les meilleures pratiques de l'industrie pour améliorer l'efficacité logistique

- Les entreprises postales leaders du marché, y compris UPS, la Poste Lithuanienne et Posti offre une meilleure expérience client grâce à la plateforme de FarEye

LONDRES, 11 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Avec la croissance de la connectivité numérique, alimentée par le contexte de pandémie, l'industrie postale reste concentrée sur la croissance, sur une meilleure efficacité et sur un investissement dans le futur numérique et physique. FarEye , l'une des meilleures plateformes d'organisation logistique, travaille avec les entreprises postales depuis sa création. En cette Journée Mondiale de la Poste, l'entreprise se penche sur la multitude de changements qui ont lieu depuis dix ans. Tirant parti de la technologie, de ses importants partenaires et des réseaux locaux du « Dernier Kilomètre », les postes n'importe où dans le monde cherchent à avoir une plus grosse part sur le marché mondial, dynamique et très compétitif de la livraison B2C (qui doit son succès à l'essor du e-commerce).

FarEye et sa plateforme d'apprentissage automatique permet aux marques internationales, telles que UPS, la Poste Lithuanienne et Posti de gérer, suivre et optimiser leurs opérations logistiques. FarEye donne le pouvoir aux entreprises de centrer davantage les livraisons sur le client, les aidant à réduire les délais de livraison jusqu'à 27 % et d'augmenter la productivité des coursiers jusqu'à 15 %. Cela a permis aux services postaux et de livraisons d'atteindre l'excellence opérationnelle, et ce, malgré les restrictions et confinements dus à la COVID-19.

Kastytis Valantinas, Directeur des Opérations, Poste Lithuanienne, commente : « Ces derniers mois ont transformé le secteur postal (+coursier) et les besoins de nos clients. Les clés qui nous aident à aller au-delà des difficultés sont : une adaptation rapide, le courage de changer et l'unité interne. Les changements que nous avons connus en 2020 seront toujours présents et la quantité de colis ne sera jamais la même – les gens ont pris l'habitude d'acheter en ligne, d'utiliser des casiers à colis pour envoyer et recevoir les leurs. Pendant le confinement, 42 nouveaux casiers à colis ont été construits et, d'ici la fin de cette année, nous prévoyons d'atteindre les 284 casiers à colis LP EXPRESS en Lithuanie. De plus, une telle période nous invite à revoir notre gamme de produits ; la demande de nouveaux services est très élevée. La Poste Lithuanienne prévoit de développer et d'étendre les services, tels que la Livraison le Jour Même, la Livraison en Casier Colis avec une fréquence journalière plus élevée ; elle prévoit également l'extension du service Facteur Mobile. »

M. Kushal Nahata, PDG et Co-Fondateur de FarEye parle de ces changements : « L'industrie postale ne cesse de se réinventer, et ce, malgré les changements que subit l'écosystème. Si les postes livraient moins de lettres dans le monde, la baisse de volume était en partie compensée par la hausse du volume de colis provenant du e-commerce. Aujourd'hui, dans un monde connecté, l'expérience de la marque est largement définie par sa logistique. Avoir la bonne technologie est la clé pour la croissance durable d'une entreprise. FarEye permet aux entreprises postales de garantir une expérience client personnalisée, agréable et de marque, ce qui permettra aux clients de stimuler la croissance de l'entreprise et d'assurer leur loyauté envers la marque ».

De plus, le secteur de livraison de colis du « Dernier Kilomètre » devrait connaître une hausse jusqu'à 62 millions de dollars d'ici 2025. Investir dans les technologies comme les solutions de fidélisation permet aux marques de fournir une expérience en ligne/hors-ligne sans faille en engageant les clients sur le plan émotionnel, mais aussi transactionnel.

Tommi Kässi, Vice-Président, Colis du E-Commerce et Grands Clients Nationaux chez Posti a ressenti la même chose : « Depuis le début de la COVID-19, nous avons remarqué une hausse de 32 % des livraisons de colis en Finlande et dans les Pays baltes, ainsi qu'une hausse de la demande de livraisons à domicile. Afin de répondre à la demande et aux nouvelles exigences de nos clients, nous avons besoin de solutions facilement intégrables et flexibles comme FarEye. »

« Polyvalentes, configurables et faciles d'utilisation, les solutions en cloud API sont à la base de notre stratégie de modernisation des TICS et de l'héritage, ce que FarEye est parfaitement adapté à offrir. » ajoute Jonas Hagner, Directeur Technologique chez Posti.

À propos de FarEye

https://www.getfareye.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1231863/FarEye_Logo.jpg

