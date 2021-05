Les entreprises qui développent un paradigme respectueux du climat sont mises à l'honneur dans la série de documentaires de TBD Media Group

Le climat, ainsi que l'importance de s'engager dans le développement durable, sont des concepts plus en plus ancrés dans la conscience publique et sont maintenant des appels de ralliement d'une base de consommateurs hyper conscients, visant les organisations et les entreprises actuelles. Ils exigent une action et une optimisation en parallèle. Les entreprises qui ne tiennent pas compte de ces appels risquent de prendre du retard dans une transition durable. Cependant, les grandes entreprises du monde entier réagissent à la situation actuelle et à la pression du changement de manière innovante, en considérant les défis sérieux comme des opportunités incroyables.

La campagne 50 Sustainability and Climate Leaders s'intéresse aux personnes qui contribuent à orienter les sphères de l'entreprise et de la société vers un avenir durable et optimal. Ces groupes de premier plan sont mis en avant pour leurs actions, telles que le développement du premier appareil électrique de lutte contre les incendies au monde, l'engagement dans la transformation durable du secteur alimentaire, l'optimisation de l'industrie des panneaux de bois, l'aide à la transformation vers une économie mondiale durable et la possibilité de faire plus avec moins en termes d'optimisation des ressources. En outre, cette campagne met en lumière les entreprises qui excellent lorsqu'il s'agit de développer le secteur du luxe de façon durable, d'atteindre la neutralité climatique et de favoriser la croissance durable de régions comme l'Afrique.

Elle utilise efficacement des films documentaires courts et sur mesure afin de mettre en lumière les mesures visionnaires mises en place pour garantir la nature durable des industries de demain. La portée mondiale de TBD Media Group offre une occasion privilégiée de communiquer à l'échelle mondiale.

Paolo Zanini, PDG de TBD Media Group, déclare : « Le monde de demain sera un monde durable. Les leaders qui veillent à ce que nous ayons un avenir solide et respectueux du climat sont, par leurs actions pionnières, ceux qu'il faut suivre. Notre rôle est de nous assurer qu'ils entrent dans la réflexion mondiale et nous disent comment ils changent le monde. »

Entreprises présentées lors de ce lancement :

Chopard, AUDI AG,Standard Bank Group , Rosenbauer America,Tetra Pak , Georg Fischer , Moody's , Siempelkamp Group , QI Group , ROSSMANN,Oerlikon Group , ZEISS.

À propos de 50 Sustainability and Climate Leaders :

Le projet 50 Sustainability and Climate Leaders est la réponse du monde des affaires international. Elle démontre le désir, le leadership et la volonté des dirigeants de prendre des mesures efficaces dans la lutte contre le changement climatique. Les entreprises qui souhaitent participer doivent contacter [email protected] .

À propos de TBD Media Group

TBD Media Group est un développeur de médias international qui aide les entreprises, les organisations et les gouvernements à raconter l'histoire de leurs marques de manière humaine et directe. Pour en savoir plus, consultez https://www.tbdmediagroup.com/

