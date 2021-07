Les équipes olympiques de surf des États-Unis et du Japon s'entraînent sur PerfectSwell®

Taille du lieu : 9 307,77 m²

Taille de PerfectSwell® : 8 093,71 m²

Nouvelles vagues remarquables :

Drainer : Deux tubes de plus de 3 secondes sur la même vague

WedgePop : La plus grande section aérienne à ce jour

Highball : Une toile de rêve pour les surfeurs professionnels, offrant des possibilités de manœuvres variées et un finish massif

Roundhouse : Doux au milieu pour la pratique traditionnelle du cutback qui se transforme en tube

Wedge (mis à jour) : Un slab étendu qui permet d'améliorer le temps dans le tube.

Avancées technologiques : Taille de l'onde, paramètres de conception de l'onde supplémentaires, amélioration clé du logiciel ; la distorsion temporelle crée une précision exceptionnelle.

Programme : 12-13 juillet Entraînement de l'équipe olympique japonaise, 16-19 juillet Entraînement de l'équipe olympique américaine

Le punch et la variabilité des ondes PerfectSwell® ainsi que la répétabilité offrent une opportunité d'entraînement sans précédent pour les athlètes professionnels dans un environnement sûr et contrôlé afin de garantir le plus haut degré de santé et de sécurité en conformité avec les restrictions gouvernementales. Pendant l'entraînement, PerfectSwell® pourra imiter les conditions de vagues et le format de compétition prévus pour les Jeux olympiques qui se dérouleront dans l'océan à la plage de Tsurigasaki, également connue sous le nom de plage Shidashita, à Chiba, près de Tokyo. La compétition olympique de surf est prévue du 25 au 28 juillet. Dans un format similaire à celui du programme de voile, le surf aura une période d'attente de 16 jours (du 25 juillet au 9 août) pour organiser la compétition éliminatoire.

À propos d'American Wave Machines

La technologie de surf d'American Wave Machines, Inc. est protégée par 39 brevets dans 11 territoires. Les sites SurfStream® peuvent accueillir des centaines de personnes, tandis que les piscines de surf PerfectSwell® occupent une surface d'environ 4 000 mètres carrés et peuvent accueillir des milliers de personnes. Depuis 2007, plus de 4 000 000 sessions de surf ont eu lieu dans les installations d'American Wave Machines du monde entier.

À propos du PerfectSwell® Shizunami Surf Stadium

Le PerfectSwell® Shizunami Surf Stadium est fondé sur les principes de la communauté et du don de soi. PerfectSwell® Shizunami renforcera le fort esprit du surf qui prospère déjà à Shizunami.

