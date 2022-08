LES EXPÉRIENCES DE RACISME ASSOCIÉES À UNE MÉMOIRE DÉFICIENTE ET À UN DÉCLIN COGNITIF ACCRU

SAN DIEGO, 3 août 2022 /PRNewswire/ -- Les expériences de racisme structurel, interpersonnel et institutionnel sont associées à des scores de mémoire plus faibles et à une cognition plus faible chez les individus d'âge moyen et chez les personnes âgées, en particulier chez les membres de la communauté noire, selon plusieurs études rapportées aujourd'hui à l' Alzheimer's Association International Conference® (AAIC®) 2022 à San Diego et virtuellement.

Voici quelques-unes des principales constatations rapportées à l'AAIC 2022 :

Dans une étude menée auprès de près de 1 000 adultes d'âge moyen vivant dans la collectivité (55 % de Latino-Américains ; 23 % de Noirs ; 19 % de Blancs), l'exposition au racisme interpersonnel et institutionnel était associée à des scores de mémoire plus faibles, et ces associations étaient attribuables aux Noirs. Les expériences de racisme structurel étaient associées à une mémoire épisodique plus faible chez tous les groupes raciaux et ethniques inclus dans l'étude.

Dans une étude menée auprès de 445 Asiatiques, Noirs, Latino-Américains, Blancs et individus multiraciaux âgés de 90 ans et plus, les personnes qui ont été victimes de multiples discriminations tout au long de leur vie avaient une mémoire sémantique plus faible à la fin de leur vie que celles qui ont connu peu ou pas de discrimination.

« Afin d'atteindre l'équité en matière de santé — qui correspond à une étape vers l'inclusion complète — , les individus et la société doivent identifier et réduire le racisme et les autres formes de discrimination », a déclaré Carl V. Hill, Ph.D., MPH, en charge des questions relatives à la diversité, à l'équité et à l'inclusion à l'Alzheimer Association. « Nous devons créer une société dans laquelle les personnes mal desservies, touchées de façon disproportionnée et sous-représentées sont en sécurité, soignées et valorisées. »

Selon le rapport intitulé 2022 Alzheimer's Disease Facts and Figures de l'Alzheimer's Association, les Noirs sont environ deux fois plus susceptibles et les hispaniques/latinos sont environ une fois et demie plus susceptibles d'avoir la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démences.

Les différents types et expériences de racisme structurel et de discrimination contribuent aux inégalités systémiques, notamment : un statut socioéconomique plus bas ; une éducation préscolaire de qualité inférieure ; et un accès moindre à des aliments sains et à des soins de santé appropriés. De manière individuelle et cumulée, ces facteurs ont un impact sur la santé du cerveau au cours de la vie dans les communautés noire/afro-américaine, hispanique/latino et autres.

« Ces disparités systémiques sont liées à un accès moindre à d'importantes ressources de protection de la santé, comme des soins de grande qualité et des réseaux sociaux qui fournissent des informations et un soutien précieux en matière de santé », a déclaré la révérende Miriam J. Burnett, M.D., MDiv, MPH, directrice médicale, Commission internationale de la santé de l'Église épiscopale méthodiste africaine.

« Le manque constant et généralisé de ressources, ainsi que les facteurs sociaux et environnementaux, entraînent des disparités dans d'autres résultats concernant la santé, comme les maladies cardiovasculaires et le diabète, qui augmentent le risque de maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démences », a déclaré Adriana Perez, Ph.D., CRNP, ANP-BC, FAAN, FGSA, professeure adjointe en soins infirmiers à l'École des sciences infirmières de l'Université de Pennsylvanie et membre de l'Association nationale des infirmières hispaniques.

Le racisme multiniveau associé à des scores de mémoire plus faibles

La recherche suggère que le racisme interpersonnel et structurel contribue aux disparités raciales et ethniques dans le vieillissement cognitif. Cependant, la façon dont le racisme multiniveau influence la cognition tout au long de la vie reste mal connue. Pour combler ce manque de connaissances, Dominika Šeblová, Ph.D., chercheuse postdoctorale au Gertrude H. Sergievsky Center de l'Université Columbia Irving Medical Center, en collaboration avec une équipe interdisciplinaire de chercheurs spécialisés en équité en matière de santé, a évalué les expériences de racisme interpersonnel, institutionnel et structurel chez 942 adultes d'âge moyen (âge moyen = 55 ans ; 64 % de femmes ; 55 % de personnes latino-américaines ; 23 % de personnes noires non latino-américaines ; 19 % de personnes blanches non latino-américaines).

Les participants noirs étaient les plus exposés au racisme à tous les niveaux. Ils étaient plus susceptibles de grandir et de vivre dans des zones marginalisées, connues pour être privées de ressources en raison du désinvestissement institutionnel dans les quartiers noirs. Les participants noirs ont subi en moyenne six violations des droits civils au cours de leur vie et ont été exposés à la discrimination interpersonnelle au moins une fois par semaine. Ces expositions étaient associées à des scores de mémoire plus faibles, et l'ampleur de l'association correspondait à 1-3 ans d'âge chronologique. Le racisme structurel était associé à une mémoire épisodique plus faible dans l'échantillon complet.

« L'exposition chronique au racisme et à la discrimination interpersonnelle dans les communautés marginalisées entraîne un stress qui affecte le corps et influe sur la santé physiologique, et contribue probablement au développement du déclin cognitif », a déclaré Jennifer Manly, Ph.D., professeur de neuropsychologie au Centre médical Irving de l'Université Columbia et auteur principal de ce travail. « Dans l'ensemble, nos résultats indiquent que le racisme affecte la santé du cerveau et contribue au fardeau injuste de la maladie d'Alzheimer dans les groupes marginalisés. »

Une cognition plus faible chez les personnes âgées est liée aux expériences de discrimination

La discrimination est une cause fondamentale d'iniquités en matière de santé. Toutefois, on ne sait pas si la discrimination contribue aux disparités dans le vieillissement cognitif chez les personnes les plus âgées, un groupe parfois appelé « super seniors ». Pour répondre à cette question, Kristen George, Ph.D., professeure adjointe en épidémiologie au Département des sciences de la santé publique à l'Université de Californie, à Davis, et ses collègues, ont examiné la relation entre les expériences de discrimination majeure au cours de la vie et la fonction et le déclin cognitifs chez une cohorte diversifiée de participants asiatiques, noirs, blancs, latino-américains et multiraciaux de l'étude Life After 90 (LA90).

Pour les 468 participants (20,5 % d'Asiatiques ; 21,8 % de Noirs ; 14,5 % de Latino-Américains ; 35,7 % de Blancs ; 7,5 % d'individus multiraciaux), l'âge moyen au moment de l'inscription était de 93 ans. Les participants ont effectué trois évaluations cognitives sur une période moyenne de 1,2 an. Les participants ont fait état d'expériences de discrimination majeure au cours de leur vie au moyen d'un questionnaire et ont été regroupés en fonction de leurs réponses.

Les participants du groupe 1 ont rapporté des faits de discrimination en milieu professionnel (c.‑à‑d. licenciement injuste, non-recrutement, absence de promotion). Ce groupe était composé principalement d'hommes blancs.

Les participants du groupe 2 ont rapporté peu ou pas de faits de discrimination au cours de leur vie. Ce groupe se composait de femmes blanches et d'adultes âgés Asiatiques, Noirs et Latino-Américains.

Les participants du groupe 3 ont déclaré avoir été victimes de discrimination dans plusieurs domaines (milieu professionnel, revenus, logement, etc.) et tous les participants de ce groupe étaient non-Blancs.

Les chercheurs ont constaté que les participants du groupe 1 (discrimination en milieu professionnel) avaient des niveaux de cognition de base plus élevés dans les domaines de la fonction exécutive et de la mémoire sémantique que ceux du groupe 2 (aucune discrimination). À l'inclusion, les participants du groupe 3 (multiples discriminations) avaient une mémoire sémantique pire que les participants du groupe 2. Entre les groupes, aucune différence n'a été observée au fil du temps en termes de déclin cognitif.

« Ces résultats soulignent que, parmi les plus anciens, les inégalités dans la fonction cognitive persistent lorsque les expériences de discrimination majeure au cours de la vie ont été prises en compte », a déclaré Kristen George. « Malgré la longévité incroyable de ce groupe, la discrimination a un impact indélébile sur la santé cognitive et les personnes les plus âgées continuent de pouvoir tirer parti des efforts visant à éliminer et corriger les disparités en matière de santé. »

À propos de l'Alzheimer's Association International Conference® (AAIC®)

L'Alzheimer's Association International Conference (AAIC) est le plus grand rassemblement de chercheurs du monde entier qui se concentrent sur la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démences. Dans le cadre du programme de recherche de l'Alzheimer's Association, l'AAIC sert de catalyseur pour générer de nouvelles connaissances sur les démences et favoriser une communauté de chercheurs dynamique et collégiale.

Page d'accueil de l'AAIC 2022 :www.alz.org/aaic/

Salle de presse de l'AAIC 2022 :www.alz.org/aaic/pressroom.asp

Hashtag AAIC 2022 : #AAIC22

À propos de l'Alzheimer's Association®

L'Alzheimer's Association est une organisation mondiale bénévole de santé qui se consacre aux soins, au soutien et à la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Notre mission est de montrer la voie pour mettre fin à la maladie d'Alzheimer et à toutes les autres formes de démences, en accélérant la recherche mondiale, en favorisant la réduction des risques et la détection précoce, et en maximisant la qualité des soins et du soutien. Notre vision est un monde sans Alzheimer et sans toutes les autres formes de démence. Rendez-vous sur alz.org ou appelez le 800.272.3900.

