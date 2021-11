À côté d'elle, l'écrivaine et philosophe de l'Institut d'éthique de l'IA de l'Université d'Oxford, Carissa Véliz, insiste sur le droit à la protection et au contrôle des données : « notre démocratie est en jeu ».

Une autre session a porté sur l'utilisation des données pour faire face à la facture numérique. Le directeur technique de New York, John Paul Farmer, opte pour une stratégie qui tient compte de l'accès, de la connectivité, des infrastructures et de l'accessibilité financière, car « la technologie n'est pas un luxe, mais une nécessité et la connectivité doit être universelle. » La directrice de l'ONTSI, Lucía Velasco, souligne la frustration numérique croissante en insistant sur le fait que « nous demandons aux citoyens d'interagir avec les administrations numériques sans tenir compte des utilisateurs, de leur expérience ou de leur accès ».

La directrice exécutive de l'Alliance for Affordable Internet, Sonia Jorge, s'est quant à elle penchée sur les inégalités entre les sexes, déclarant que : « le monde a manqué une opportunité d'un milliard de dollars pour n'avoir pas inclus les filles dans les sociétés numériques ». En outre, Núria Oliver de Data-Pop Alliance, réfléchit à la pénurie de femmes dans le domaine des STIM : « Tout domaine manquant de diversité ne libérera pas son plein potentiel et les solutions ne seront jamais totalement inclusives. »

Concernant la reconnaissance faciale dans les villes, la conseillère de l'Initiative européenne pour les droits numériques, Sarah Chander déclare : « Nous devons comprendre le risque humain que présente cette technologie et voir qui sera impacté, comment et pourquoi. » De même, le rapporteur et l'AI Act, Brando Benifei encourage le Parlement européen à « déclarer une position claire » concernant cette technologie, « car le règlement continue d'avoir de nombreuses interprétations ». Dans le même ordre d'idées, le chercheur de Human Rights Watch, Amos Toh souligne la nécessité de « donner aux citoyens les moyens de comprendre comment la technologie est conçue et ses limites ».

Pour aborder la réglementation de l'IA, le membre du cabinet du vice-président de la Commission européenne, Werner Stengg, rappelle que « l'IA n'est pas nécessairement l'ennemi de l'innovation technologique ». De son côté, la PDG de l'Open Knowledge Foundation, Renata Ávila, insiste sur le fait que la confidentialité doit « être par défaut, mais ce n'est pas suffisant, nous avons besoin d'autres valeurs comme l'innovation ouverte ».

L'événement a été conclu par l'intervention du PDG de Mobile World Capital Barcelona, Carlos Grau, qui s'est engagé à « travailler ensemble et à favoriser la coopération entre tous les acteurs clés ».

