Les experts du chiffrement de Penta Security font paraître PALLET Z, solution de gestion de biens numériques pour entreprises

Parallèlement à PALLET Card et PALLET Bridge, Penta Security a réussi à faire valoir ses 22 années d'expérience en cybersécurité et en chiffrement avec la parution d'un environnement de classe entreprise offrant la plus grande sûreté pour la gestion des biens numériques.

Construit sur une fondation technique commune qui est l'infrastructure PALLET, PALLET Z est conçu pour être une protection contre les plus grandes menaces affectant la gestion des actifs, critiques pour maximiser l'efficacité systématique dans la gestion des biens numériques.

L'optimisation de PALLET Z est ce qui convient le mieux aux institutions qui ont besoin non seulement d'une fonction d'authentification à deux facteurs pour une gestion rigoureuse de leurs actifs, mais également d'une fonction de répartition des tâches (SoD) empêchant tout abus indépendant d'actifs, et d'un système de paiement fluide pour la transmission des transactions. Il permet aux usagers de bloquer tous les accès externes en les séparant de tous les environnements de réseaux à l'exception de PALLET Z Card, notamment le blocage de tous les appareils non fiables, et en empêchant une restauration indépendante du stockage par le biais de la fonction Secret Sharing. Les fonctionnalités et les clés sont actionnées ensemble dans un environnement d'exécution sécurisé (TEE) qui active 6 multi-fonctions, dont le calcul multi-signatures et multi-parties.

PALLET Z a été présenté pour la première fois à la Fintech & Blockchain 2019 du Japon ce mois-ci à Tokyo. Lors de cet événement, Penta Security a saisi l'occasion de mettre en vedette les produits PALLET et d'en expliquer l'utilisation grâce des démonstrations.

« Vu le nombre de pays qui accélèrent le développement de la chaîne de blocs, nous sommes plus qu'enthousiastes de présenter les produits PALLET partout dans le monde, » a déclaré SangGyoo Sim, directeur technique de Penta Security. « En tant que premiers fournisseurs de cybersécurité en Asie, nous espérons lancer le mouvement vers l'écosystème DeFi avec gestion de biens numériques, nœud et services de garde d'actifs par l'intermédiaire de nos produits PALLET. »

Penta Security Systems Inc. est un leader des solutions et services pour données, internet des objets (IdO) et sécurité de la chaîne de blocs. Avec 22 années d'expertise dans l'alimentation de connexions sécurisées, Penta Security est le premier fournisseur de cybersécurité en Asie, comme le reconnaît Frost & Sullivan, et en tête des parts de marché dans la région Asie-Pacifique pour le secteur du pare-feu pour applications web (WAF). Penta Security continue sa poussée dans l'innovation en tant que pionnier de la sécurisation des environnements reposant sur la chaîne de blocs. Pour davantage d'informations sur Penta Security, visitez http://www.pentasecurity.com/ . S'enquérir sur les partenariats par courriel à info@pentasecurity.com .

