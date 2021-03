Les experts en protection des marques de Sedgwick publient le très attendu rapport sur l'indice de rappel européen

MEMPHIS, Tennessee, 5 mars 2021 /PRNewswire/ -- Sedgwick , un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions technologiques de gestion des risques, des avantages et des affaires intégrées, a publié son rapport sur l'indice de rappel sur l'Europe, expliquant les principales tendances du marché intersectoriel en 2020 et révélant les prévisions pour 2021.

Cette recherche et cette analyse de pointe ont été conçues et réalisées par les experts de Sedgwick en matière de solutions de rappel, de rattrapage et de rétention des bonnes pratiques. Sedgwick travaille en partenariat avec des clients de tous les secteurs pour gérer les risques et minimiser les impacts des crises commerciales et de produits sur le marché.

Parmi les points forts, citons un retour sur 2020 et des prévisions pour 2021 :

Bilan de l'année 2020

Les rappels de véhicules automobiles sont restés relativement constants, ne diminuant que de 5 % sur quatre trimestres.

Les rappels d'aliments et de boissons n'ont diminué que de 6 %, en raison de l'amélioration de la manipulation des aliments et des pratiques d'hygiène, résultat direct de la COVID-19.

Les rappels de produits pharmaceutiques ont chuté de 40 %, en partie en raison de l'interruption de la recherche mondiale et de la réorientation des efforts vers la lutte contre la COVID-19. Les rappels continuent d'être motivés par des problèmes de spécification, de contamination et d'étiquetage.

Les rappels de dispositifs médicaux ont diminué de 27 %, les fabricants ayant réorienté leur production vers les produits et dispositifs liés à la COVID-19.

Les rappels d'appareils électriques ont augmenté de 23 %, les « chocs électriques » étant la principale cause de préoccupation dans 50 % des cas.

L'industrie du jouet a tenu ferme malgré les effets de la pandémie, avec des rappels en baisse de 6,6 %.

Les rappels de vêtements ont diminué de 17,4 % (les vêtements pour enfants représentant le segment le plus important) ; les défauts chimiques ont augmenté de 34 %.

Perspectives pour 2021

Le secteur automobile européen continuera à se battre pour ses ventes ; les objectifs de production seront en baisse d'environ 10 %. Les véhicules électriques vont devenir le principal centre d'intérêt des constructeurs.

Si l'augmentation de la production alimentaire automatisée devrait améliorer la qualité, de nouveaux risques apparaîtront avec ces progrès. L'augmentation des consommateurs conscients qui cherchent à manger plus durablement mettra la traçabilité et l'origine des produits sous les feux de la rampe.

La médecine de précision et les investissements dans les systèmes numériques (y compris l'intelligence artificielle) réduiront l'ampleur et la fréquence des rappels de produits pharmaceutiques.

L'utilisation croissante de la technologie numérique (y compris les appareils de fitness portables et la réalité virtuelle) continue d'accroître la complexité des produits et les risques de cybersécurité, ce qui entraîne des rappels de produits.

Le nouveau règlement européen sur les dispositifs médicaux et les attentes relatives à de nouvelles procédures de contrôle qualité tout au long de la chaîne d'approvisionnement auront un impact direct sur les entreprises et les produits.

L'électronique grand public connaîtra un regain de popularité en 2021, avec le retour de la confiance des consommateurs et le déblocage de la demande. Les rappels seront inévitables et les ventes en ligne devraient augmenter.

Les rappels de jouets étant de plus en plus fréquents en raison de défauts chimiques, l'inquiétude des consommateurs met encore plus de pression sur ce secteur pour qu'il repense son modèle commercial circulaire.

« Au cours de l'année dernière, les rappels ont fluctué dans tous les domaines et une grande partie de cette situation est due à la pandémie en cours », a déclaré Mike Malaure, directeur général de la division internationale de protection des marques de Sedgwick. « Comme la production a chuté en 2020, le volume des rappels a également diminué dans la plupart des catégories, mais ce ne sera pas le cas en 2021, car la demande continue de dépasser l'offre dans certains secteurs. »

Mike Malaure a ajouté : « il n'y a jamais eu de moment plus important pour les différents secteurs d'être prêts à faire face à des situations de rappel et de retrait du marché, et notre rapport unique sert de guide aux chefs d'entreprise pour s'assurer qu'ils sont pleinement préparés pour 2021 et au-delà. »

L'indice de rappel est produit chaque trimestre par les experts en protection des marques de Sedgwick. C'est le seul rapport qui rassemble et suit les données relatives aux rappels pour aider les acteurs du secteur à s'y retrouver dans l'environnement réglementaire, les rappels de produits et autres défis liés aux produits sur le marché.

Pour télécharger le rapport sur l'index des rappels, visitez le site Sedgwick state of the nation 2021 product recall – EMEA edition .

À propos de Sedgwick

Sedgwick est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions technologiques en matière de risques, de bénéfices et d'affaires intégrées. La société propose un large éventail de ressources adaptées aux besoins spécifiques de ses clients dans les domaines de l'assurance dommages, des biens, de la marine, des prestations, de la protection des marques et autres. Chez Sedgwick, l'attention compte® ; grâce au dévouement et à l'expertise de plus de 27 000 collaborateurs dans 65 pays, la société prend soin des personnes et des organisations en atténuant et en réduisant les risques et les pertes, en promouvant la santé et la productivité, en protégeant la réputation des marques et en limitant les coûts qui peuvent avoir un impact sur les résultats. La partie prenante majoritaire de Sedgwick est The Carlyle Group. Stone Point Capital LLC, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Onex et d'autres investisseurs en gestion sont des parties prenantes minoritaires. Pour en savoir plus, consultez www.sedgwick.com .

