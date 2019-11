Les exportateurs estoniens et vietnamiens de produits frais jettent leur dévolu sur Jiuye pour établir un partenariat d'importation

La chaîne avancée de logistique du froid basée dans le cloud offre une opportunité de résoudre les problèmes mondiaux du commerce et de l'approvisionnement de produits alimentaires

SHANGHAI, 9 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Des délégués des gouvernements du Vietnam et de l'Estonie ont visité l'espace de Jiuye SCM lors du salon CIIE 2019 (China International Import Expo) pour discuter de la coopération future en matière d'importation de produits frais vers la Chine. Parallèlement à ces visites, le principal fournisseur de solutions de gestion de la chaîne logistique a tenu plusieurs séances avec des délégués commerciaux des Philippines, d'Australie et du Canada, et ce pour présenter sa solution logistique centralisée pour la chaîne du froid aux fournisseurs de produits frais et de produits alimentaires cherchant à pénétrer le marché chinois.

Le commerce mondial a grandement besoin d'un système de gestion de la chaîne d'approvisionnement innovant, intégré et transparent, et ce afin de libérer le potentiel du commerce mondial pour résoudre les problèmes mondiaux d'approvisionnement alimentaire. Grâce à sa solution unique de gestion de la chaîne d'approvisionnement mondiale, Jiuye SCM souhaite venir en aide aux importateurs mondiaux qui s'intéressent au marché chinois à l'occasion du salon CIIE de cette année.

« Le salon CIIE est prêt à faciliter et à augmenter les importations de produits frais et congelés vers la Chine. Pour ce faire, une solution robuste de la chaîne du froid est nécessaire pour garantir la qualité des produits importés. Grâce à notre expertise dans la gestion intégrée de la chaîne logistique, nous souhaitons faciliter la circulation mondiale des produits frais en formant une plate-forme tout-en-un pour dynamiser les échanges et garantir une meilleure allocation des ressources », a déclaré le PDG de Jiuye SCM, Bing Zhang.

À la recherche d'une plate-forme capable de fournir une chaîne d'approvisionnement plus réactive et efficace, le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural du Vietnam, Tran Thanh Nam, et le ministre de l'Agriculture de l'Estonie, Mark Javik, ont visité le Cloud-Warehouse de produits frais de Jiuye SCM. Sachant que l'initiative de la nouvelle route de la soie est à l'origine d'une augmentation croissante du volume des échanges de produits alimentaires frais, Jiuye SCM a commencé à optimiser ses services afin de parvenir à une gestion intelligente de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

« Cette visite est cruciale pour la coopération multilatérale. Nous attendons avec impatience que le service de chaîne d'approvisionnement de Jiuye permette l'importation de produits laitiers, de boissons et de miel d'Estonie vers le marché chinois, et ce pour renforcer la coopération commerciale sino-vietnamienne », a déclaré Zhang.

Jiuye SCM a présenté sa plate-forme Fresh Food Cloud aux délégations lors de leur visite. Grâce au système de gestion numérique en temps réel de Jiuye, la plate-forme, qui intègre plusieurs chambres à température contrôlée, est doté d'un réseau reliant divers paramètres pour les entreprises B2B ou B2C, et ce pour améliorer la collaboration à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement. En tirant parti de la gestion intelligente de la Cloud-Warehouse, le système peut également offrir des services à valeur ajoutée, notamment le traitement, le tri, l'emballage, la réfrigération personnalisée et l'inspection.

En s'approvisionnant depuis l'étranger et en aidant les fournisseurs internationaux à livrer leurs produits aux foyers et aux tables de toute la Chine, Jiuye facilite les achats mondiaux en utilisant un système international de stockage qui couvre l'achat, la fabrication, la gestion du stockage, l'expédition, la livraison aux clients, le marketing et les ventes, tandis que sa suite de services transparente aide les entreprises à éliminer les conflits liés à l'approvisionnement.

Les services de Jiuye couvrent les fruits, les légumes et les fleurs à travers plus de 30 centres de distribution en Chine et 15 succursales à l'étranger réparties dans le monde entier. La société a étendu son système de gestion de la chaîne logistique moyennant des collaborations en Amérique, à Singapour, au Canada et en Allemagne, et elle envisage de localiser ses services en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient.

Fondée en 2014, Jiuye Supply Chain Management est l'une des principales plates-formes de services innovants et à guichet unique pour la chaîne du froid en Chine qui intègre une technologie de pointe pour répondre à la demande croissante des consommateurs. La plate-forme basée dans le cloud de Jiuye permet à toutes les parties de la chaîne d'approvisionnement de se connecter en temps réel, permettant ainsi la mobilisation visuelle et la collaboration. http://www.jiuyescm.com.

