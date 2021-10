Les finales des Media Challengers de la CGTN se terminent, attirant la génération Z du monde entier

Lors de la finale, les candidats ont non seulement présenté leurs œuvres vidéo, mais se sont également affrontés dans plusieurs « défis ultimes », dont un défi d'expression orale, un débat et un défi de téléprompteur, au cours desquels leur esprit d'équipe et leurs capacités personnelles ont été bien démontrés.

Quatre juges expérimentés et huit examinateurs des médias ont siégé dans un panel et ont attribué des points à chaque équipe, tandis qu'un jury en ligne composé des 200 meilleurs finalistes du monde était également présent. En outre, 60 participants en ligne du monde entier étaient présents, encourageant les finalistes et diffusant en même temps les événements en temps réel aux quatre coins du monde. Des prix de groupe et des prix individuels ont également été distribués à la fin de l'épreuve finale.

L'événement Media Challengers n'était pas seulement une fenêtre pour les jeunes professionnels des médias chinois pour raconter au monde des histoires chinoises et transmettre la culture chinoise, mais aussi une plateforme pour les jeunes du monde entier qui souhaitent montrer leurs talents, poursuivre leurs rêves et acquérir une compréhension plus profonde de la Chine. Les Challengers des médias du monde entier ont présenté ce que la « Gen Z » pense, dit et ressent.

Depuis son lancement officiel le 8 avril 2021, la campagne pour les reporters et influenceurs hôtes mondiaux a attiré de nombreux nouveaux professionnels des médias, influenceurs et leaders d'opinion de plus de 130 pays et régions. Quelque 860 médias en ligne grand public de 60 pays et régions, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et la Corée du Sud, ont couvert cet événement.

https://news.cgtn.com/news/2021-09-29/CGTN-Media-Challengers-finals-conclude-attracting-global-Gen-Z-13X3ToJpzOg/index.html

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=B3zgAVaULcA

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1639632/image_1.jpg

www.cgtn.com



SOURCE CGTN