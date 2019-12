Les fonds gérés et/ou conseillés par Motilal Oswal Private Equity engagent 2 500 millions INR dans VVDN Technologies Private Limited

Fondée en 2007 par Bhupender Saharan, Puneet Agarwal, Vivek Bansal et Murali Jayaraman, la Société est un prestataire de services intégrés de conception de produits et de production de concepts d'origine (ODM), capable de convertir une idée ou un concept en produit électronique final. La Société compte une large clientèle, composée, entre autres, des principales entreprises mondiales de semi-conducteurs et les grands et moyens fabricants d'équipements d'origine (OEM) dans de nombreux domaines comme la 5G et les centres de données, le réseautage, les caméras et la vision automobile, l'IdO (Internet des objets), le cloud et les applications, pour ne citer que ceux-là. La Société a une présence commerciale d'envergure mondiale aux États-Unis, en Europe, en Corée, au Japon et en Inde, par le biais de neuf centres de conception et de prestation qui emploient plus de 2 000 ingénieurs, et de quatre sites de fabrication pour répondre aux besoins de ses clients. VVDN est l'un des producteurs de concepts d'origine (ODM) qui connaît la plus forte croissance en Inde et qui innove en vue de l'ère qui s'approche en utilisant des technologies telles que la 5G, l'IA, l'apprentissage automatique, les Big data, les analyses, entre autres. La Société a multiplié son chiffre d'affaires par plus de huit dans une courte période de quatre ans (c'est-à-dire entre l'exercice 2015 et l'exercice 2019).

Bhupender Saharan, co-fondateur et PDG, a déclaré : « Le partenariat avec MOPE va accélérer les plans de croissance de VVDN et aider la Société à développer ses activités. L'expérience qu'ils ont acquise en matière d'investissement dans la fabrication électronique et de développement organisationnel dans leurs sociétés de portefeuille ajoutera une forte valeur à notre Société. Nous attendons également de MOPE une contribution significative grâce à son expertise dans l'introduction en bourse des entreprises. Les fonds seraient utilisés pour des acquisitions, l'agrandissement des installations de fabrication, des laboratoires de développement d'ingénierie et des salles de démonstration qui nous aideront à mieux répondre aux besoin de nos clients, à améliorer nos capacités et à créer de la valeur pour toutes les parties prenantes de la Société. JM Financial Services a agi à titre de conseiller financier de VVDN dans le cadre de cette transaction ».

Vishal Tulsyan, directeur général et PDG de MOPE a commenté à ce sujet : « L'expérience que nous avons acquise en investissant dans l'espace de fabrication de produits électroniques en Inde a été bénéfique. Ce que nous avons apprécié chez VVDN n'est pas seulement le fait qu'ils sont fortement axés sur la fabrication de produits électroniques, mais qu'ils aillent plus loin en englobant toute la conception et l'ingénierie du produit, de l'idéation à la mise en production, ce qui ajoute beaucoup de valeur à leurs clients. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de l'opportunité de marché qui s'offre à la solution de VVDN et nous restons confiants sur les capacités de l'équipe à faire évoluer l'entreprise. Grâce à ce partenariat avec VVDN Technologies, nous comptons bien créer un leader d'envergure mondiale dans l'ingénierie et la fabrication de produits technologiques différenciés de la nouvelle ère ».

À propos de Motilal Oswal Private Equity

MOPE Investment Advisors Private Limited (MOPE) est une filiale de Motilal Oswal Financial Services Limited (MOFSL), un groupe de services financiers diversifiés qui exerce ses activités dans les domaines des valeurs mobilières, de la gestion d'actifs, des placements privés et des services bancaires d'investissement. MOPE gère actuellement trois fonds de capital de croissance, à savoir l'India Business Excellence Fund (IBEF), l'India Business Excellence Fund II (IBEF II) et l'India Business Excellence Fund III (IBEF III), dont l'objectif est de fournir du capital de croissance aux entreprises du marché intermédiaire, qui se situent généralement dans une fourchette entre 100 et 300 « crores » (un crore équivaut à 10 millions) de roupies indiennes (INR), dans tous les secteurs. Lancé en 2007, l'IBEF est un fonds de 550 crores (115 millions de dollars) et est entièrement investi dans treize sociétés de portefeuille dans des secteurs tels que l'agroalimentaire, l'emballage en vrac, les transformateurs électriques et les infrastructures de puissance, les services reposant sur les technologies de l'information (ITES), les services financiers, les services de fabrication des produits électroniques (EMS), les biens de consommation courante, les pièces automobiles, pour ne citer que ceux-là. Sur les treize investissements réalisés, douze se sont déjà transformés en succès. Lancé en 2012, l'IBEF II est un fonds 1 000 crores INR (soit 155 millions de dollars) et est entièrement investi dans onze sociétés de portefeuille dans des secteurs tels que les services financiers, les sciences du vivant, les secteurs de fabrication et de consommation de niche. Grâce au succès remporté par l'IBEF et l'IBEF II, MOPE a récemment levé 2 300 crores (325 millions de dollars) pour l'IBEF III. Actuellement, les investissements sont réalisés par le biais de l'IBEF III.

À propos de VVDN Technologies

VVDN - une société allant « du concept à la production » est un acronyme qui désigne la Voix, la Vidéo, les Données et le Réseau (Network en anglais). C'est l'une des principales sociétés d'ingénierie des produits, de cloud et de fabrication, qui occupe une position unique pour fournir des produits polyvalents, innovants et de première qualité mondiale.

